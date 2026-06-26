Uruguay, un “polvorín” a horas del inicio del partido contra España

La selección uruguaya afronta un partido clave por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en medio de versiones sobre un nuevo desencuentro entre varios referentes del plantel y el entrenador Marcelo Bielsa, una situación que revive episodios de tensión ocurridos tras la Copa América 2024.

La selección de Uruguay disputará este jueves uno de los encuentros más determinantes de su participación en el Mundial 2026. La Celeste enfrentará a España con la obligación prácticamente ineludible de conseguir una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase, pero la previa quedó marcada por informaciones sobre un presunto conflicto interno entre jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa.

El combinado uruguayo suma dos puntos tras las dos primeras jornadas del grupo. España lidera con cuatro unidades, mientras que Cabo Verde también acumula dos y Arabia Saudí cierra con una. En ese escenario, un triunfo garantizaría el boleto de Uruguay a la siguiente ronda, mientras que un empate lo dejaría dependiendo del resultado del otro encuentro del grupo y una derrota comprometería seriamente sus aspiraciones mundialistas.

Acción de juego entre Uruguay y Arabia Saudita - EFE

Sin embargo, el aspecto deportivo pasó momentáneamente a un segundo plano luego de que el programa radial "Las Voces del Fútbol" informara sobre un supuesto malestar de varios referentes del plantel con la metodología de trabajo del entrenador argentino.

De acuerdo con esa versión, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte solicitaron una reunión con Bielsa para expresarle su inconformidad con la forma de entrenar implementada por el cuerpo técnico y, además, plantearle una propuesta sobre cómo afrontar el compromiso frente a España.

Siempre según esa información, el entrenador respondió convocando a toda la plantilla a una reunión en la que habló durante varios minutos sobre la situación. El reporte sostiene que algunos futbolistas abandonaron el encuentro antes de que finalizara la intervención del seleccionador. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por la selección de Uruguay.

Un clima que revive viejas diferencias

Las versiones sobre un nuevo desencuentro recuerdan el ambiente que rodeó a la selección tras la Copa América 2024, cuando Luis Suárez sorprendió al anunciar su retiro de Uruguay y posteriormente explicó que una de las razones había sido la relación con Marcelo Bielsa.

En una entrevista concedida a "DSports", el histórico goleador aseguró que algunos jugadores habían pedido al entrenador que, al menos, saludara al grupo al comenzar la jornada. También relató diferencias relacionadas con el trato al personal que trabaja alrededor de la selección y recordó un episodio en Nueva York, donde afirmó que Bielsa no quería que los futbolistas saludaran a los aficionados que los esperaban.

Posteriormente, Federico Valverde manifestó que Suárez no había exagerado en sus declaraciones y consideró que la mejor forma de resolver cualquier inconveniente era mediante el diálogo. Por su parte, el capitán José María Giménez reconoció que desde el exterior podía percibirse un ambiente complicado, aunque aseguró que el grupo intentaba convertir esas dificultades en una oportunidad para fortalecerse.

La decisión de Bielsa de no incluir a Luis Suárez en la convocatoria para el Mundial 2026, así como la ausencia de Nahitan Nández, uno de los futbolistas con mayor continuidad durante las eliminatorias sudamericanas, también alimentó el debate en torno al manejo del grupo por parte del técnico argentino.

Luis Suárez no fue convocado para el Mundial 2026 - EFE

Con ese contexto, Uruguay afronta un compromiso decisivo tanto en el aspecto deportivo como en el anímico. Una victoria sobre España no solo significaría el pase a la siguiente ronda del Mundial, sino también un respiro para una selección que vuelve a convivir con rumores de tensión interna en uno de los momentos más importantes de la competencia. Con información de EFE

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