Uruguay, un “polvorín” a horas del inicio del partido contra España

 Uruguay: Tensión Máxima a Horas del Partido Contra España
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Uruguay, un “polvorín” a horas del inicio del partido contra España

por Amilcar Avila
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay, EFE
Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay / FOTO: EFE

La selección uruguaya afronta un partido clave por la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026 en medio de versiones sobre un nuevo desencuentro entre varios referentes del plantel y el entrenador Marcelo Bielsa, una situación que revive episodios de tensión ocurridos tras la Copa América 2024.

La selección de Uruguay disputará este jueves uno de los encuentros más determinantes de su participación en el Mundial 2026. La Celeste enfrentará a España con la obligación prácticamente ineludible de conseguir una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente fase, pero la previa quedó marcada por informaciones sobre un presunto conflicto interno entre jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa.

El combinado uruguayo suma dos puntos tras las dos primeras jornadas del grupo. España lidera con cuatro unidades, mientras que Cabo Verde también acumula dos y Arabia Saudí cierra con una. En ese escenario, un triunfo garantizaría el boleto de Uruguay a la siguiente ronda, mientras que un empate lo dejaría dependiendo del resultado del otro encuentro del grupo y una derrota comprometería seriamente sus aspiraciones mundialistas.

Foto embed
Acción de juego entre Uruguay y Arabia Saudita - EFE

Sin embargo, el aspecto deportivo pasó momentáneamente a un segundo plano luego de que el programa radial "Las Voces del Fútbol" informara sobre un supuesto malestar de varios referentes del plantel con la metodología de trabajo del entrenador argentino.

De acuerdo con esa versión, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet y Manuel Ugarte solicitaron una reunión con Bielsa para expresarle su inconformidad con la forma de entrenar implementada por el cuerpo técnico y, además, plantearle una propuesta sobre cómo afrontar el compromiso frente a España.

Siempre según esa información, el entrenador respondió convocando a toda la plantilla a una reunión en la que habló durante varios minutos sobre la situación. El reporte sostiene que algunos futbolistas abandonaron el encuentro antes de que finalizara la intervención del seleccionador. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente por la selección de Uruguay.

Un clima que revive viejas diferencias

Las versiones sobre un nuevo desencuentro recuerdan el ambiente que rodeó a la selección tras la Copa América 2024, cuando Luis Suárez sorprendió al anunciar su retiro de Uruguay y posteriormente explicó que una de las razones había sido la relación con Marcelo Bielsa.

En una entrevista concedida a "DSports", el histórico goleador aseguró que algunos jugadores habían pedido al entrenador que, al menos, saludara al grupo al comenzar la jornada. También relató diferencias relacionadas con el trato al personal que trabaja alrededor de la selección y recordó un episodio en Nueva York, donde afirmó que Bielsa no quería que los futbolistas saludaran a los aficionados que los esperaban.

Posteriormente, Federico Valverde manifestó que Suárez no había exagerado en sus declaraciones y consideró que la mejor forma de resolver cualquier inconveniente era mediante el diálogo. Por su parte, el capitán José María Giménez reconoció que desde el exterior podía percibirse un ambiente complicado, aunque aseguró que el grupo intentaba convertir esas dificultades en una oportunidad para fortalecerse.

La decisión de Bielsa de no incluir a Luis Suárez en la convocatoria para el Mundial 2026, así como la ausencia de Nahitan Nández, uno de los futbolistas con mayor continuidad durante las eliminatorias sudamericanas, también alimentó el debate en torno al manejo del grupo por parte del técnico argentino.

Foto embed
Luis Suárez no fue convocado para el Mundial 2026 - EFE

Con ese contexto, Uruguay afronta un compromiso decisivo tanto en el aspecto deportivo como en el anímico. Una victoria sobre España no solo significaría el pase a la siguiente ronda del Mundial, sino también un respiro para una selección que vuelve a convivir con rumores de tensión interna en uno de los momentos más importantes de la competencia. Con información de EFE

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