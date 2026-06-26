Duelo decisivo: España busca el primer puesto y Uruguay evitar la eliminación

La selección de Luis de la Fuente llega como líder tras la goleada a Arabia Saudita, mientras Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura en el Mundial 2026.

España y Uruguay se enfrentarán este viernes (6 de la tarde) en Guadalajara en el cierre del Grupo H del Mundial 2026, en un partido en el que ambas selecciones buscan asegurar su clasificación a la siguiente fase, aunque con realidades distintas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del grupo con cuatro puntos, impulsada por la contundente victoria por 4-0 ante Arabia Saudí, resultado que reforzó su posición tras el empate en el debut frente a Cabo Verde.

España afronta el encuentro con la posibilidad de sellar su pase a los dieciseisavos de final con un empate, aunque su objetivo es la victoria para asegurar el primer lugar sin depender de otros resultados.

En el plano deportivo, el seleccionador español mantendría la base del once utilizado en la última jornada, con la posibilidad de introducir variantes como el regreso de Marcos Llorente al lateral derecho en lugar de Pedro Porro.

Lamine Yamal volverá a tener protagonismo tras su recuperación de las molestias musculares con las que inició el torneo. El extremo ya disputó minutos ante Arabia Saudí y se espera que su participación aumente en este encuentro. Nico Williams y Mikel Merino también forman parte de los planes del cuerpo técnico para un partido clave en la definición del grupo.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

España busca cerrar la fase de grupos como líder para encarar los dieciseisavos de final en una ruta que podría llevarle a sedes alternas entre Los Ángeles y Dallas en caso de avanzar, dentro del camino hacia una eventual final en Nueva Jersey.

Uruguay, por su parte, llega al compromiso con la necesidad de sumar. El equipo de Marcelo Bielsa acumula dos empates consecutivos y se encuentra con dos puntos, por lo que una derrota lo dejaría prácticamente eliminado del torneo.

La principal novedad para el conjunto uruguayo es la recuperación de José María Giménez, quien apunta a regresar al eje de la defensa tras superar un problema de tobillo. Su presencia permitiría reubicar a Mathías Olivera en su posición natural como lateral izquierdo.

Mathias Olivera, seleccionado de Uruguay - EFE

En cambio, Giorgian De Arrascaeta continúa fuera por lesión, mientras que Ronald Araújo sigue en evaluación tras entrenarse con balón en los últimos días. Guillermo Varela también es duda tras trabajar al margen en la última sesión.

Uno de los puntos de atención está en la portería, donde Fernando Muslera podría mantenerse como titular pese al debate abierto tras su actuación en el partido anterior, que reactivó la discusión sobre la titularidad con Sergio Rochet.

El encuentro se disputará en un escenario condicionado por la altitud de Guadalajara, a 1,670 metros sobre el nivel del mar, factor que ambos equipos deberán gestionar en un duelo de alta exigencia física y táctica. Con información de EFE

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