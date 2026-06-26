Duelo decisivo: España busca el primer puesto y Uruguay evitar la eliminación

 España y Uruguay: Duelo Clave para el Avance en el Torneo
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Duelo decisivo: España busca el primer puesto y Uruguay evitar la eliminación

por Amilcar Avila
España y Uruguay se enfrentan en el último y decisivo partido del Grupo H, EFE
España y Uruguay se enfrentan en el último y decisivo partido del Grupo H / FOTO: EFE

La selección de Luis de la Fuente llega como líder tras la goleada a Arabia Saudita, mientras Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura en el Mundial 2026.

España y Uruguay se enfrentarán este viernes (6 de la tarde) en Guadalajara en el cierre del Grupo H del Mundial 2026, en un partido en el que ambas selecciones buscan asegurar su clasificación a la siguiente fase, aunque con realidades distintas.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega como líder del grupo con cuatro puntos, impulsada por la contundente victoria por 4-0 ante Arabia Saudí, resultado que reforzó su posición tras el empate en el debut frente a Cabo Verde.

España afronta el encuentro con la posibilidad de sellar su pase a los dieciseisavos de final con un empate, aunque su objetivo es la victoria para asegurar el primer lugar sin depender de otros resultados.

En el plano deportivo, el seleccionador español mantendría la base del once utilizado en la última jornada, con la posibilidad de introducir variantes como el regreso de Marcos Llorente al lateral derecho en lugar de Pedro Porro.

Lamine Yamal volverá a tener protagonismo tras su recuperación de las molestias musculares con las que inició el torneo. El extremo ya disputó minutos ante Arabia Saudí y se espera que su participación aumente en este encuentro. Nico Williams y Mikel Merino también forman parte de los planes del cuerpo técnico para un partido clave en la definición del grupo.

Foto embed
Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

España busca cerrar la fase de grupos como líder para encarar los dieciseisavos de final en una ruta que podría llevarle a sedes alternas entre Los Ángeles y Dallas en caso de avanzar, dentro del camino hacia una eventual final en Nueva Jersey.

Uruguay, por su parte, llega al compromiso con la necesidad de sumar. El equipo de Marcelo Bielsa acumula dos empates consecutivos y se encuentra con dos puntos, por lo que una derrota lo dejaría prácticamente eliminado del torneo.

La principal novedad para el conjunto uruguayo es la recuperación de José María Giménez, quien apunta a regresar al eje de la defensa tras superar un problema de tobillo. Su presencia permitiría reubicar a Mathías Olivera en su posición natural como lateral izquierdo.

Foto embed
Mathias Olivera, seleccionado de Uruguay - EFE

En cambio, Giorgian De Arrascaeta continúa fuera por lesión, mientras que Ronald Araújo sigue en evaluación tras entrenarse con balón en los últimos días. Guillermo Varela también es duda tras trabajar al margen en la última sesión.

Uno de los puntos de atención está en la portería, donde Fernando Muslera podría mantenerse como titular pese al debate abierto tras su actuación en el partido anterior, que reactivó la discusión sobre la titularidad con Sergio Rochet. 

El encuentro se disputará en un escenario condicionado por la altitud de Guadalajara, a 1,670 metros sobre el nivel del mar, factor que ambos equipos deberán gestionar en un duelo de alta exigencia física y táctica. Con información de EFE

Etiquetas
UruguayEspañaFútbolMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver