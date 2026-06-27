¡El momento que nadie vio entre Haaland y Mbappé!

No hubo goles, trofeos ni festejos que robaran más miradas que ese instante que quedará en la memoria de muchos.

En un torneo donde las emociones se viven al límite, hubo un momento que no necesitó un gol para quedar grabado en la memoria de los aficionados. Bastó un abrazo entre Erling Haaland y Kylian Mbappé para demostrar que, incluso en la máxima competencia del fútbol, el respeto puede ser el verdadero protagonista.

Luego del silbatazo final, ambos delanteros caminaron hasta el centro del terreno de juego y, lejos de cualquier rivalidad, se fundieron en un cálido abrazo. Durante varios minutos permanecieron conversando, sonriendo y compartiendo un momento que fue captado por las cámaras y celebrado por millones de seguidores alrededor del mundo.

La postal dejó claro que, más allá de la competencia, existe un profundo respeto entre dos futbolistas que son considerados los grandes herederos del fútbol mundial. Tanto Haaland como Mbappé han marcado una época con sus clubes y selecciones, convirtiéndose en los máximos goleadores históricos de sus respectivos países y en los líderes de una generación que dominará el deporte durante la próxima década.

El encuentro también representó uno de los duelos más esperados de la fase de grupos. Aunque Francia se impuso con autoridad por 4-1, ambos equipos consiguieron avanzar a la siguiente ronda del torneo. El conjunto francés terminó como líder de su grupo, mientras que Noruega logró clasificar tras una destacada actuación en la primera fase.

Los siguientes partidos de Haaland y Mbappé

Las imágenes del abrazo inundaron las redes sociales, donde miles de aficionados coincidieron en que este gesto resume el verdadero espíritu del deporte: competir al máximo nivel sin perder el respeto y la admiración por el rival.

El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista Lo que pretendía ser un mensaje de bienvenida para una selección del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Ahora, el camino continúa para ambos seleccionados. Francia se enfrentará a Suecia en los dieciseisavos de final, impulsada por el gran momento que vive su ataque y con la confianza de haber finalizado invicta la fase de grupos.

Por su parte, Noruega buscará seguir haciendo historia cuando se mida ante Costa de Marfil en la siguiente ronda, con la esperanza de que Erling Haaland vuelva al once titular y continúe ampliando su cuota goleadora en el torneo.

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