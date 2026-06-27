Argelia y Austria se juegan el segundo puesto del Grupo J en un duelo directo

 Argelia vs Austria: Duelo Directo
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-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Argelia y Austria se juegan el segundo puesto del Grupo J en un duelo directo

por Amilcar Avila
Nabil Bentaleb, de Argelia, en un partido disputado el pasado 22 de junio., Agencia EFE
Nabil Bentaleb, de Argelia, en un partido disputado el pasado 22 de junio. / FOTO: Agencia EFE

Ambas selecciones llegan igualadas con tres puntos, pero el diferencial de gol favorece a los europeos en un partido clave rumbo a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Argelia y Austria se enfrentarán este sábado en Kansas City en un duelo directo que definirá al segundo clasificado del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Con Argentina ya instalada como líder del sector y Jordania eliminada, el foco del grupo se centra ahora en la pelea entre africanos y europeos.

Tras dos jornadas disputadas, ambos equipos suman tres puntos, aunque Austria parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de goles, lo que añade presión al conjunto argelino de cara al encuentro decisivo. 

El resultado del partido no solo definirá posiciones, sino también el futuro inmediato de ambas selecciones en el torneo. Sin embargo, ni Argelia ni Austria conocerán su rival en la siguiente fase hasta completarse el resto de grupos, lo que añade un componente de incertidumbre al cierre de la jornada.

Argelia llega con impulso tras una remontada importante ante Jordania, resultado que le permitió mantenerse con vida en la pelea por la clasificación. El técnico argelino mantendría la base del equipo, con la presencia de Luca Zidane en la portería y de Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva. El atacante del Al-Ahli había sido suplente en el debut ante Argentina, pero recuperó protagonismo en el último encuentro.

Foto embed
Luka Zidane arquero de Argelia - Foto EFE

En el centro del campo, Ramiz Zerrouki también se mantiene en el once, aunque con la advertencia de una posible suspensión si ve una nueva tarjeta amarilla, lo que podría dejarle fuera de un eventual duelo de octavos de final.

Del lado austríaco, el equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por la solidez y el orden táctico que ha caracterizado su rendimiento en el torneo. Figuras como David Alaba y Marcel Sabitzer lideran a un conjunto que basa su juego en la intensidad y el llamado gegenpressing, un estilo de presión alta tras pérdida que ha sido clave en sus actuaciones recientes.

El veterano delantero Marco Arnautovic, de 37 años, vuelve a perfilarse como una opción de recambio desde el banquillo, aportando experiencia en los tramos finales de los partidos.

Austria también llega condicionada por las tarjetas amarillas, ya que jugadores como Sabitzer, Stefan Posch y Konrad Laimer están al límite de sanción, lo que podría influir en la intensidad del planteamiento.

Con todo en juego, Argelia y Austria protagonizarán un choque determinante para el futuro inmediato del Grupo J, en el que solo uno podrá asegurar su pase directo a la siguiente fase mientras el otro deberá esperar resultados del resto de grupos. Con información de EFE

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