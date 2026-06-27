Argelia y Austria se juegan el segundo puesto del Grupo J en un duelo directo

Ambas selecciones llegan igualadas con tres puntos, pero el diferencial de gol favorece a los europeos en un partido clave rumbo a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Argelia y Austria se enfrentarán este sábado en Kansas City en un duelo directo que definirá al segundo clasificado del Grupo J de la Copa del Mundo 2026. Con Argentina ya instalada como líder del sector y Jordania eliminada, el foco del grupo se centra ahora en la pelea entre africanos y europeos.

Tras dos jornadas disputadas, ambos equipos suman tres puntos, aunque Austria parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de goles, lo que añade presión al conjunto argelino de cara al encuentro decisivo.

El resultado del partido no solo definirá posiciones, sino también el futuro inmediato de ambas selecciones en el torneo. Sin embargo, ni Argelia ni Austria conocerán su rival en la siguiente fase hasta completarse el resto de grupos, lo que añade un componente de incertidumbre al cierre de la jornada.

Argelia llega con impulso tras una remontada importante ante Jordania, resultado que le permitió mantenerse con vida en la pelea por la clasificación. El técnico argelino mantendría la base del equipo, con la presencia de Luca Zidane en la portería y de Riyad Mahrez como principal referencia ofensiva. El atacante del Al-Ahli había sido suplente en el debut ante Argentina, pero recuperó protagonismo en el último encuentro.

Luka Zidane arquero de Argelia - Foto EFE

En el centro del campo, Ramiz Zerrouki también se mantiene en el once, aunque con la advertencia de una posible suspensión si ve una nueva tarjeta amarilla, lo que podría dejarle fuera de un eventual duelo de octavos de final.

Del lado austríaco, el equipo dirigido por su cuerpo técnico apuesta por la solidez y el orden táctico que ha caracterizado su rendimiento en el torneo. Figuras como David Alaba y Marcel Sabitzer lideran a un conjunto que basa su juego en la intensidad y el llamado gegenpressing, un estilo de presión alta tras pérdida que ha sido clave en sus actuaciones recientes.

El veterano delantero Marco Arnautovic, de 37 años, vuelve a perfilarse como una opción de recambio desde el banquillo, aportando experiencia en los tramos finales de los partidos.

Austria también llega condicionada por las tarjetas amarillas, ya que jugadores como Sabitzer, Stefan Posch y Konrad Laimer están al límite de sanción, lo que podría influir en la intensidad del planteamiento.

Con todo en juego, Argelia y Austria protagonizarán un choque determinante para el futuro inmediato del Grupo J, en el que solo uno podrá asegurar su pase directo a la siguiente fase mientras el otro deberá esperar resultados del resto de grupos. Con información de EFE

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