Argentina dosifica esfuerzos y rota ante Jordania en el cierre del grupo

 Argentina Rota y Dosifica Esfuerzos ante Jordania en Grupo
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-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Argentina dosifica esfuerzos y rota ante Jordania en el cierre del grupo

por Amilcar Avila
Argentina juega contra Jordania en el cierre de la fase de grupos., Agencia EFE
Argentina juega contra Jordania en el cierre de la fase de grupos. / FOTO: Agencia EFE

Clasificada como líder del grupo, la Albiceleste aprovechará su último partido de la fase de grupos para dar descanso y minutos a jugadores secundarios.

Argentina afrontará este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de estar ya clasificada como primera de su sector. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá a Jordania en un duelo que servirá principalmente para rotar la plantilla y dar minutos a futbolistas con menos protagonismo en el torneo.

La decisión del seleccionador de Argentina pasa por gestionar cargas en un calendario exigente y llegar en las mejores condiciones a los dieciseisavos de final, donde la Albiceleste volverá a competir en Miami dentro de cinco días.

Entre las principales incógnitas aparece el once inicial. Emiliano Martínez podría descansar en la portería, dando paso a Gerónimo Rulli o Juan Musso. En defensa también se esperan cambios importantes, con el posible regreso de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico tras superar molestias, además de la opción de Nicolás Otamendi y Marcos Senesi en el eje central.

En el centro del campo, jugadores como Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nico González apuntan a tener minutos para dosificar a los habituales titulares. En ataque, el foco vuelve a dividirse entre la rotación y la continuidad de las grandes figuras.

Además, Scaloni reveló que Lionel Messi no formará parte del once inicial y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

La noticia llegó de manera espontánea durante la primera pregunta de la conferencia de prensa del viernes. El histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, de 91 años, consultó directamente por la presencia del capitán en la alineación, y Scaloni respondió con una mezcla de humor y sinceridad.

"Le contesto porque es usted; la segunda pregunta que me ha hecho me la guardo. Leo (Messi) va a arrancar después", expresó el entrenador, confirmando que el rosarino ingresará una vez iniciado el encuentro.

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Messi durante un entrenamiento previo al juego contra Jordania. - EFE

Sin embargo, todas las miradas apuntan a Julián Álvarez. El delantero ha sido protagonista en los últimos días tras unas declaraciones en las que expresó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para "cumplir un sueño", lo que generó una fuerte reacción institucional del club rojiblanco.

El atacante de Argentina, que ha tenido minutos limitados en el Mundial 2026, busca reivindicarse en este cierre de fase de grupos. Hasta ahora ha disputado poco más de una hora en el torneo, siempre saliendo del banquillo, y aspira a competir por un puesto en el once con Lautaro Martínez.

Además, Julián arrastra una sequía goleadora con la selección desde junio de 2025, un dato que añade presión a su presente con la Albiceleste.

Enfrente estará una Jordania ya eliminada, pero motivada por cerrar su participación con una buena imagen. El conjunto dirigido por Jamal Sellami disputa su primera Copa del Mundo y considera el duelo ante Argentina como una oportunidad histórica.

El técnico marroquí ha destacado el valor simbólico del encuentro, en el que su equipo buscará competir ante la vigente campeona del mundo y dejar una huella positiva en su despedida del torneo. Con información de EFE

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Acción de juego entre Jordania y Argelia - EFE
Etiquetas
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