Argentina dosifica esfuerzos y rota ante Jordania en el cierre del grupo

Clasificada como líder del grupo, la Albiceleste aprovechará su último partido de la fase de grupos para dar descanso y minutos a jugadores secundarios.

Argentina afrontará este sábado su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de estar ya clasificada como primera de su sector. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá a Jordania en un duelo que servirá principalmente para rotar la plantilla y dar minutos a futbolistas con menos protagonismo en el torneo.

La decisión del seleccionador de Argentina pasa por gestionar cargas en un calendario exigente y llegar en las mejores condiciones a los dieciseisavos de final, donde la Albiceleste volverá a competir en Miami dentro de cinco días.

Entre las principales incógnitas aparece el once inicial. Emiliano Martínez podría descansar en la portería, dando paso a Gerónimo Rulli o Juan Musso. En defensa también se esperan cambios importantes, con el posible regreso de Gonzalo Montiel y Nicolás Tagliafico tras superar molestias, además de la opción de Nicolás Otamendi y Marcos Senesi en el eje central.

En el centro del campo, jugadores como Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nico González apuntan a tener minutos para dosificar a los habituales titulares. En ataque, el foco vuelve a dividirse entre la rotación y la continuidad de las grandes figuras.

Además, Scaloni reveló que Lionel Messi no formará parte del once inicial y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

La noticia llegó de manera espontánea durante la primera pregunta de la conferencia de prensa del viernes. El histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, de 91 años, consultó directamente por la presencia del capitán en la alineación, y Scaloni respondió con una mezcla de humor y sinceridad.

"Le contesto porque es usted; la segunda pregunta que me ha hecho me la guardo. Leo (Messi) va a arrancar después", expresó el entrenador, confirmando que el rosarino ingresará una vez iniciado el encuentro.

Messi durante un entrenamiento previo al juego contra Jordania. - EFE

Sin embargo, todas las miradas apuntan a Julián Álvarez. El delantero ha sido protagonista en los últimos días tras unas declaraciones en las que expresó su deseo de abandonar el Atlético de Madrid para "cumplir un sueño", lo que generó una fuerte reacción institucional del club rojiblanco.

El atacante de Argentina, que ha tenido minutos limitados en el Mundial 2026, busca reivindicarse en este cierre de fase de grupos. Hasta ahora ha disputado poco más de una hora en el torneo, siempre saliendo del banquillo, y aspira a competir por un puesto en el once con Lautaro Martínez.

Además, Julián arrastra una sequía goleadora con la selección desde junio de 2025, un dato que añade presión a su presente con la Albiceleste.

Enfrente estará una Jordania ya eliminada, pero motivada por cerrar su participación con una buena imagen. El conjunto dirigido por Jamal Sellami disputa su primera Copa del Mundo y considera el duelo ante Argentina como una oportunidad histórica.

El técnico marroquí ha destacado el valor simbólico del encuentro, en el que su equipo buscará competir ante la vigente campeona del mundo y dejar una huella positiva en su despedida del torneo. Con información de EFE

Acción de juego entre Jordania y Argelia - EFE

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