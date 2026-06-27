La drástica medida contra los seleccionados de Uruguay tras la eliminación

El castigo a los seleccionados de Uruguay tras la eliminación del Mundial.

La temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 sigue dejando consecuencias. Luego de la derrota por 1-0 ante España, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) decidió cancelar el vuelo chárter que estaba previsto para el regreso de la delegación a Montevideo.

De acuerdo con información de Ovación, citando fuentes de la AUF, los integrantes de la selección retornarán a Uruguay en vuelos comerciales, por lo que el plantel no viajará unido tras despedirse del torneo.

La derrota sufrida en el Estadio Akron, de Guadalajara, puso fin a las aspiraciones de la Celeste, que llegaba al Mundial como una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros puestos, pero quedó eliminada en la fase de grupos.

Regreso por separado

La delegación, integrada por 26 futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, permanecía concentrada en Playa del Carmen durante la competición y ahora emprenderá un regreso por separado.

La eliminación también marcaría el final del ciclo de Bielsa al frente de la selección uruguaya. El contrato del entrenador argentino concluía al terminar la participación del equipo en la Copa del Mundo, por lo que la AUF deberá definir en las próximas semanas quién asumirá la dirección técnica de cara al siguiente proceso.

La eliminación ha provocado una fuerte ola de críticas en Uruguay, donde tanto aficionados como exjugadores cuestionaron el rendimiento del equipo y las decisiones del cuerpo técnico durante el torneo. Ahora, la federación deberá iniciar una etapa de evaluación tras uno de los mayores fracasos recientes de la selección en una Copa del Mundo.

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