El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido

 El conmovedor gesto de la familia Messi con los venezolanos
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27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido

por Monica Avila
Messi, Messi
Messi / FOTO: Messi

Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá del mundo de la moda y el entretenimiento.  La esposa de Lionel Messi sorprendió a millones de seguidores al sumarse a las campañas de apoyo para las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, utilizando su cuenta de Instagram para visibilizar la emergencia humanitaria.

A través de sus historias, la empresaria rosarina compartió un emotivo mensaje dedicado a las familias afectadas por la tragedia.  "Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió, acompañado de un enlace bajo el título "Ayuda para Venezuela".

Foto embed
Antonella Roccuzzo - Antonella Roccuzzo

Cabe destacar que, lo anterior lo hizo con el objetivo de facilitar donaciones para quienes deseen colaborar. Además, Antonela invitó a sus millones de seguidores a participar en la iniciativa solidaria con un breve, pero contundente mensaje: "Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar".  Su publicación fue ampliamente compartida y recibió cientos de mensajes de agradecimiento por parte de usuarios de distintos países.

El gesto de Roccuzzo se suma al de otras figuras internacionales que han utilizado sus plataformas digitales para llamar la atención sobre la emergencia que atraviesa el país sudamericano y promover campañas de ayuda destinadas a los damnificados.  Entre ellas también se encuentran artistas que han difundido información para localizar familiares desaparecidos o colaborar con organizaciones humanitarias.

El siguiente partido de Messi

La publicación llegó pocas horas después de que una serie de fuertes terremotos provocaran graves daños en distintas regiones de Venezuela. La tragedia dejó cientos de víctimas, miles de heridos y una enorme movilización internacional para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria.

¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos

Cuando el partido terminó, todos esperaban que se marchara al vestuario. Sin embargo, el veterano arquero decidió regalar uno de los momentos más emotivos.

Mientras continúan las tareas para encontrar sobrevivientes y atender a las familias afectadas, diversas organizaciones mantienen abiertas campañas de recaudación de fondos y recepción de ayuda. El próximo encuentro de la selección de Argentina será contra Cabo Verde.

Etiquetas
DonacionesAntonela Roccuzzofamilia Messigesto solidario#LeyendasMundial2026#ViralesMundial2026universofutbolterremotos Venezuelaayuda Venezuela

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