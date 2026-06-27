El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido

Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá del mundo de la moda y el entretenimiento. La esposa de Lionel Messi sorprendió a millones de seguidores al sumarse a las campañas de apoyo para las víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, utilizando su cuenta de Instagram para visibilizar la emergencia humanitaria.

A través de sus historias, la empresaria rosarina compartió un emotivo mensaje dedicado a las familias afectadas por la tragedia. "Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos", escribió, acompañado de un enlace bajo el título "Ayuda para Venezuela".

Antonella Roccuzzo - Antonella Roccuzzo

Cabe destacar que, lo anterior lo hizo con el objetivo de facilitar donaciones para quienes deseen colaborar. Además, Antonela invitó a sus millones de seguidores a participar en la iniciativa solidaria con un breve, pero contundente mensaje: "Les dejo este link para quienes puedan y quieran ayudar". Su publicación fue ampliamente compartida y recibió cientos de mensajes de agradecimiento por parte de usuarios de distintos países.

El gesto de Roccuzzo se suma al de otras figuras internacionales que han utilizado sus plataformas digitales para llamar la atención sobre la emergencia que atraviesa el país sudamericano y promover campañas de ayuda destinadas a los damnificados. Entre ellas también se encuentran artistas que han difundido información para localizar familiares desaparecidos o colaborar con organizaciones humanitarias.

El siguiente partido de Messi

La publicación llegó pocas horas después de que una serie de fuertes terremotos provocaran graves daños en distintas regiones de Venezuela. La tragedia dejó cientos de víctimas, miles de heridos y una enorme movilización internacional para apoyar las labores de rescate y asistencia humanitaria.

¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos Cuando el partido terminó, todos esperaban que se marchara al vestuario. Sin embargo, el veterano arquero decidió regalar uno de los momentos más emotivos.

Mientras continúan las tareas para encontrar sobrevivientes y atender a las familias afectadas, diversas organizaciones mantienen abiertas campañas de recaudación de fondos y recepción de ayuda. El próximo encuentro de la selección de Argentina será contra Cabo Verde.

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