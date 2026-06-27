¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos

 El emotivo gesto del portero de Cabo Verde que sorprendió
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27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos

por Monica Avila
La madre de Vozinha llegará a Miami para verlo jugar el Mundial, EFE
La madre de Vozinha llegará a Miami para verlo jugar el Mundial / FOTO: EFE

Cuando el partido terminó, todos esperaban que se marchara al vestuario. Sin embargo, el veterano arquero decidió regalar uno de los momentos más emotivos.

En un torneo donde los reflectores suelen quedarse con los goles y las grandes figuras, el portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, volvió a demostrar que los héroes también se ganan el cariño de la gente fuera de la cancha. Tras el empate frente a Arabia Saudita, resultado que permitió a Cabo Verde firmar una histórica clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista, el guardameta fue despedido entre una enorme ovación por parte de los aficionados.

Mientras sus compañeros comenzaban a abandonar el terreno de juego, un grupo de seguidores empezó a llamarlo desde las gradas.  Muchos levantaban camisetas, balones y teléfonos celulares con la esperanza de conseguir una fotografía o un autógrafo del hombre que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del torneo.

Aunque no tenía ninguna obligación de hacerlo, Vozinha decidió acercarse a las tribunas. Con una enorme sonrisa, comenzó a firmar autógrafos, posar para fotografías y agradecer personalmente el apoyo recibido durante el encuentro.  El gesto fue recibido con aplausos y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde cientos de aficionados destacaron la humildad del arquero caboverdiano.

La historia de Vozinha ha conquistado al mundo durante este Mundial 2026. A sus 40 años, el experimentado guardameta ha sido pieza fundamental para que Cabo Verde escriba la página más importante de su historia futbolística.

Más del portero de Cabo Verde

Sus actuaciones frente a selecciones como España, Uruguay y Arabia Saudita lo convirtieron en uno de los jugadores más queridos del campeonato, además de multiplicar su popularidad entre aficionados de distintos países.

¡El momento que nadie vio entre Haaland y Mbappé!

No hubo goles, trofeos ni festejos que robaran más miradas que ese instante que quedará en la memoria de muchos.

El combinado africano se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo al avanzar a la fase eliminatoria después de sumar tres empates consecutivos, una clasificación que muy pocos imaginaban al inicio del campeonato.  La entrega, disciplina y espíritu colectivo de los llamados "Tiburones Azules" han sido ampliamente reconocidos por especialistas y aficionados.

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