Cristiano Ronaldo sorprende a James Rodríguez con una frase muy colombiana

 Cristiano Ronaldo llamó “Papacito” a James Rodríguez
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-- South Africa South Africa Canada Canada --
28 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

Cristiano Ronaldo sorprende a James Rodríguez con una frase muy colombiana

por Oliver Paniagua
El curioso &quot;Papacito&quot; de Cristiano Ronaldo a James Rodríguez., Redes sociales.
El curioso "Papacito" de Cristiano Ronaldo a James Rodríguez. / FOTO: Redes sociales.

La expresión colombiana utilizada por Cristiano Ronaldo fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes.

Antes de que comenzara el esperado duelo entre Colombia y Portugal por el liderato del Grupo K del torneo mayor de selecciones, Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al sorprender a James Rodríguez con un saludo muy particular.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Las cámaras de televisión captaron el instante en el que ambos capitanes se encontraron en el túnel del Hard Rock Stadium, en Miami, minutos antes de saltar al terreno de juego. Al ver al mediocampista colombiano, el delantero portugués lo recibió con una expresión muy popular en Colombia: "¡Papacito, cómo estás!".

El saludo tomó por sorpresa a James, quien respondió con una sonrisa y un breve "Que vaya bien". Acto seguido, ambos futbolistas se abrazaron, intercambiaron unas palabras y dejaron en evidencia la buena relación que mantienen desde su etapa como compañeros en el Real Madrid.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron que Cristiano utilizara una expresión tan característica del habla colombiana para dirigirse al volante cafetero.

La amistad entre Cristiano Ronaldo y James

La amistad entre ambos nació durante las tres temporadas que compartieron en el conjunto merengue. En ese tiempo conquistaron varios títulos y construyeron una gran sociedad dentro del campo. James fue uno de los principales asistentes de Cristiano Ronaldo, mientras que el portugués se convirtió en uno de los referentes del colombiano durante su paso por el club español.

En total, ambos disputaron 86 partidos juntos con la camiseta del Real Madrid, consolidando una relación que ha trascendido los años y que volvió a quedar reflejada antes del compromiso mundialista.

Ya en el terreno de juego, la amistad quedó de lado y ambos lideraron a sus selecciones en la lucha por el primer lugar del Grupo K. Sin embargo, el encuentro terminó con un empate sin goles, resultado que permitió a Colombia avanzar como líder del grupo, mientras que Portugal clasificó en la segunda posición.

Ahora, ambas selecciones se preparan para afrontar los dieciseisavos de final. Colombia enfrentará a Ghana, mientras que Portugal buscará su boleto a los octavos de final frente a Croacia.

Etiquetas
Cristiano RonaldoJames RodríguezDestacadasviral en redessaludo colombianoColombia vs Portugalamistad futbolística

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