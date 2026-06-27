Cristiano Ronaldo sorprende a James Rodríguez con una frase muy colombiana

La expresión colombiana utilizada por Cristiano Ronaldo fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en redes.

Antes de que comenzara el esperado duelo entre Colombia y Portugal por el liderato del Grupo K del torneo mayor de selecciones, Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada al sorprender a James Rodríguez con un saludo muy particular.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Las cámaras de televisión captaron el instante en el que ambos capitanes se encontraron en el túnel del Hard Rock Stadium, en Miami, minutos antes de saltar al terreno de juego. Al ver al mediocampista colombiano, el delantero portugués lo recibió con una expresión muy popular en Colombia: "¡Papacito, cómo estás!".

El saludo tomó por sorpresa a James, quien respondió con una sonrisa y un breve "Que vaya bien". Acto seguido, ambos futbolistas se abrazaron, intercambiaron unas palabras y dejaron en evidencia la buena relación que mantienen desde su etapa como compañeros en el Real Madrid.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron que Cristiano utilizara una expresión tan característica del habla colombiana para dirigirse al volante cafetero.

La amistad entre Cristiano Ronaldo y James

La amistad entre ambos nació durante las tres temporadas que compartieron en el conjunto merengue. En ese tiempo conquistaron varios títulos y construyeron una gran sociedad dentro del campo. James fue uno de los principales asistentes de Cristiano Ronaldo, mientras que el portugués se convirtió en uno de los referentes del colombiano durante su paso por el club español.

En total, ambos disputaron 86 partidos juntos con la camiseta del Real Madrid, consolidando una relación que ha trascendido los años y que volvió a quedar reflejada antes del compromiso mundialista.

Ya en el terreno de juego, la amistad quedó de lado y ambos lideraron a sus selecciones en la lucha por el primer lugar del Grupo K. Sin embargo, el encuentro terminó con un empate sin goles, resultado que permitió a Colombia avanzar como líder del grupo, mientras que Portugal clasificó en la segunda posición.

Ahora, ambas selecciones se preparan para afrontar los dieciseisavos de final. Colombia enfrentará a Ghana, mientras que Portugal buscará su boleto a los octavos de final frente a Croacia.

Etiquetas