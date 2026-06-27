Croacia se juega la clasificación y el sueño de Modric de seguir haciendo historia en los Mundiales

La selección balcánica enfrenta a Ghana con la obligación de ganar para evitar depender de otros resultados y mantener con vida la carrera mundialista de su capitán, que disputa un nuevo capítulo histórico con su selección.

Luka Modric volverá a cargar sobre sus hombros buena parte de las aspiraciones de Croacia este sábado, cuando la selección balcánica dispute un decisivo encuentro frente a Ghana en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalic necesita una victoria para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y evitar depender de otros resultados.

El partido, que se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, promete ser uno de los más equilibrados de la jornada. Mientras Inglaterra parte como favorita frente a una Panamá ya eliminada, croatas y ghaneses definirán gran parte del panorama del grupo en un duelo donde ambos llegan con opciones de clasificación.

Croacia suma tres puntos tras caer en su debut frente a Inglaterra (4-2) y recuperarse con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Panamá. Ghana, por su parte, acumula cuatro unidades gracias a su victoria ante los panameños y al empate sin goles conseguido frente a Inglaterra.

Ese escenario coloca a la selección africana en una posición favorable. Un empate le bastaría para garantizar, al menos, el segundo lugar del grupo, mientras que Croacia está obligada a buscar los tres puntos para no quedar expuesta a la combinación de resultados de otros grupos y a la clasificación de los mejores terceros.

Todas las miradas volverán a estar sobre Luka Modric. A sus 40 años, el mediocampista continúa siendo el referente futbolístico y emocional del equipo. Además de liderar el funcionamiento de los balcánicos, llega a este compromiso después de alcanzar un nuevo registro histórico con la camiseta de su país.

Croacia vs. Panamá en el mundial 2026 - EFE

El capitán croata disputará su partido número 201 con la selección nacional, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol internacional. Con ello se unió al reducido grupo integrado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa, los únicos jugadores que también han superado la barrera de los 200 encuentros defendiendo a su selección absoluta.

Croacia confía en que la experiencia y la calidad de Modric vuelvan a marcar la diferencia en un compromiso de alta tensión. El mediocampista continúa siendo el eje del equipo y la principal referencia para un plantel que aspira a prolongar su recorrido en la Copa del Mundo.

Ghana, sin embargo, ha demostrado ser un rival incómodo. El conjunto dirigido por Carlos Queiroz exhibió una defensa sólida frente a Inglaterra, al punto de neutralizar el ataque de uno de los favoritos al título. Esa capacidad para competir en partidos cerrados será nuevamente una de sus principales armas.

La selección africana también llega rodeada por la controversia que involucra al mediocampista Thomas Partey. El jugador no pudo ingresar a Canadá para disputar el debut del torneo debido a un proceso judicial que enfrenta en el Reino Unido por presuntos delitos sexuales, situación que podría repetirse si Ghana termina enfrentando en la siguiente ronda a un rival en territorio canadiense. Con información de EFE

Más allá de ese contexto, el panorama es claro para ambos equipos. Ghana necesita al menos un empate para avanzar con tranquilidad, mientras que Croacia deberá asumir la iniciativa desde el primer minuto si quiere seguir en carrera. Para los europeos, una eliminación también significaría el posible cierre del último Mundial de Luka Modric, uno de los futbolistas más importantes de su historia.

Ghana triunfó ante Panamá en el Mundial 2026 - EFE

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