Croacia se juega la clasificación y el sueño de Modric de seguir haciendo historia en los Mundiales

 Croacia: Última Oportunidad de Modric en Mundiales
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Croacia se juega la clasificación y el sueño de Modric de seguir haciendo historia en los Mundiales

por Amilcar Avila
Modric lidera la selección de Croacia, Agencia EFE
Modric lidera la selección de Croacia / FOTO: Agencia EFE

La selección balcánica enfrenta a Ghana con la obligación de ganar para evitar depender de otros resultados y mantener con vida la carrera mundialista de su capitán, que disputa un nuevo capítulo histórico con su selección.

Luka Modric volverá a cargar sobre sus hombros buena parte de las aspiraciones de Croacia este sábado, cuando la selección balcánica dispute un decisivo encuentro frente a Ghana en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalic necesita una victoria para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final y evitar depender de otros resultados.

El partido, que se jugará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, promete ser uno de los más equilibrados de la jornada. Mientras Inglaterra parte como favorita frente a una Panamá ya eliminada, croatas y ghaneses definirán gran parte del panorama del grupo en un duelo donde ambos llegan con opciones de clasificación.

Croacia suma tres puntos tras caer en su debut frente a Inglaterra (4-2) y recuperarse con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Panamá. Ghana, por su parte, acumula cuatro unidades gracias a su victoria ante los panameños y al empate sin goles conseguido frente a Inglaterra.

Ese escenario coloca a la selección africana en una posición favorable. Un empate le bastaría para garantizar, al menos, el segundo lugar del grupo, mientras que Croacia está obligada a buscar los tres puntos para no quedar expuesta a la combinación de resultados de otros grupos y a la clasificación de los mejores terceros.

Todas las miradas volverán a estar sobre Luka Modric. A sus 40 años, el mediocampista continúa siendo el referente futbolístico y emocional del equipo. Además de liderar el funcionamiento de los balcánicos, llega a este compromiso después de alcanzar un nuevo registro histórico con la camiseta de su país.

Foto embed
Croacia vs. Panamá en el mundial 2026 - EFE

El capitán croata disputará su partido número 201 con la selección nacional, una cifra reservada para muy pocos futbolistas en la historia del fútbol internacional. Con ello se unió al reducido grupo integrado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Bader Al-Mutawa, los únicos jugadores que también han superado la barrera de los 200 encuentros defendiendo a su selección absoluta.

Croacia confía en que la experiencia y la calidad de Modric vuelvan a marcar la diferencia en un compromiso de alta tensión. El mediocampista continúa siendo el eje del equipo y la principal referencia para un plantel que aspira a prolongar su recorrido en la Copa del Mundo.

Ghana, sin embargo, ha demostrado ser un rival incómodo. El conjunto dirigido por Carlos Queiroz exhibió una defensa sólida frente a Inglaterra, al punto de neutralizar el ataque de uno de los favoritos al título. Esa capacidad para competir en partidos cerrados será nuevamente una de sus principales armas.

La selección africana también llega rodeada por la controversia que involucra al mediocampista Thomas Partey. El jugador no pudo ingresar a Canadá para disputar el debut del torneo debido a un proceso judicial que enfrenta en el Reino Unido por presuntos delitos sexuales, situación que podría repetirse si Ghana termina enfrentando en la siguiente ronda a un rival en territorio canadiense. Con información de EFE

Más allá de ese contexto, el panorama es claro para ambos equipos. Ghana necesita al menos un empate para avanzar con tranquilidad, mientras que Croacia deberá asumir la iniciativa desde el primer minuto si quiere seguir en carrera. Para los europeos, una eliminación también significaría el posible cierre del último Mundial de Luka Modric, uno de los futbolistas más importantes de su historia.

Foto embed
Ghana triunfó ante Panamá en el Mundial 2026 - EFE
Etiquetas
CroaciaModricGhanaMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver