Eliminada, pero nunca sola: Panamá tiñe de rojo Nueva York

 Tiñen de Rojo Nueva York: Una Celebración Única Por Panamá
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SIMAN
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01 Croatia Croatia Ghana Ghana 00
67:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
Universo Futbol

Eliminada, pero nunca sola: Panamá tiñe de rojo Nueva York

por Amilcar Avila
Aficionados panameños celebran en Times Square, Agencia EFE
Aficionados panameños celebran en Times Square / FOTO: Agencia EFE

Miles de aficionados canaleros acompañaron a su selección en el último partido de la fase de grupos con la esperanza de celebrar el primer punto mundialista de su historia.

Después del banderazo del viernes en Times Square, los hinchas de Panamá llegaron al MetLife Stadium de Nueva Jersey sorteando charcos para ver el último partido de su equipo en el Grupo L antes de volver a casa.

Un día desapacible para un partido de futbol, aunque no para los seguidores del combinado centroamericano, algunos de los cuales iban sin paraguas, ni chubasquero y con una sonrisa dibujada en la cara.

Jair Nicolas, con sus gafas de sol y su cabello de rastas, avanza con su pareja entre una multitud de ingleses que corre para guarecerse de la lluvia. Ellos van tranquilos. Aunque es estadounidense, van con Panamá:

"Mis padres son de Panamá, mis abuelos, mi familia... Soy el primero nacido en Estados Unidos, pero apoyo a Panamá", comenta a EFE.

Lo único que le pide al cuadro de Thomas Christiansen es que juegue "con orgullo".

¿Preocupado por la lluvia? "Nada, es una Copa del Mundo, tenemos que venir aquí y apoyar al equipo. Es perfecto", asegura.

Carmen Allen y su tía, que camina ayudada por una muleta, superan los 60 años y les ha ayudado la organización a llegar hasta la puerta. Son de Panamá, pero viven en Nueva York. Están jubiladas.

Han podido venir porque fueron agraciadas con dos de las entradas que sorteó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para los partidos del Mundial 2026, cuyos precios en taquilla están por las nubes.

"Estamos aquí para divertirnos y pasarla bien, aunque llueva. ¡La lluvia no para esta fiesta!", exclama.

El viaje de Carlos Moreno y Margarita Miranda ha sido más largo. Viven en Ciudad de Panamá y han venido únicamente para ver el compromiso contra los ingleses. Son casi los primeros en llegar a las puertas de la casa de los Gigantes (béisbol) y de los Jets (NFL) de Nueva York.

Van vestidos con la camiseta de la selección panameña y un gorro de bufón con los colores de la bandera nacional. El país nunca ha conseguido ni siquiera un punto en una Copa del Mundo, pero este matrimonio piensa solo en la victoria.

Margarita destila optimismo: "3-0 a favor de Panamá". Ella y su marido comienzan a reírse. Carlos rebaja la euforia dentro de una visión más que positiva: "Panamá va a ganar 2-1. Tenemos potencial".

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Panameños alientan a su selección previo al partido contra Inglaterra. - EFE

Tampoco les duele haber pagado "800 dólares y algo" cada uno por los boletos.

El partido entre Panamá e Inglaterra empezará a las 3 de la tarde (hora de Guatemala).

Panamá no tiene opciones de clasificación, pero los Three Lions aún deben asegurar el liderato del Grupo L y ahuyentar los fantasmas del pasado, tras empatar sin goles contra Ghana en la segunda jornada.

Se tiñe de rojo

El entusiasmo ya se había hecho sentir un día antes. El viernes, Times Square se tiñó de rojo, blanco y azul durante el tradicional banderazo de la Marea Roja. Cientos de panameños se reunieron en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York para acompañar a la selección antes de su último partido de la fase de grupos, convirtiendo el corazón de Manhattan en una auténtica fiesta canalera.

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Aficionados panameños en Nueva York, previo al partido contra Inglaterra - EFE

Familias enteras, jóvenes y niños llegaron con camisetas, banderas y tambores para entonar cánticos de apoyo a la selección dirigida por Thomas Christiansen. El ambiente estuvo marcado por el orgullo de representar a Panamá y por el deseo de enviar un último mensaje de aliento a los jugadores, pese a que el equipo ya había quedado sin opciones de avanzar a los dieciseisavos de final. 

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