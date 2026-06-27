Inglaterra busca despejar las dudas ante una Panamá que aún persigue un hito mundialista

Los ingleses necesitan una victoria para recuperar confianza y asegurar el liderato del Grupo L, mientras que los canaleros, ya eliminados, intentarán sumar por primera vez en la historia de una Copa del Mundo.

Inglaterra afrontará este sábado un partido con más presión de la esperada cuando se mida a Panamá en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Aunque los dirigidos por Thomas Tuchel dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final, el empate sin goles frente a Ghana dejó dudas sobre el rendimiento del equipo y reavivó los cuestionamientos alrededor de la selección europea.

Los ingleses comenzaron su participación con una convincente victoria de 4-2 sobre Croacia, pero la falta de contundencia mostrada en el segundo compromiso volvió a alimentar el debate sobre la convocatoria de Tuchel, especialmente por la ausencia de futbolistas como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

Con cuatro puntos, Inglaterra llega como líder del grupo y un empate le bastará para asegurar su clasificación, aunque el objetivo es cerrar la fase con una actuación que devuelva la confianza antes de la ronda eliminatoria. Al mismo tiempo, Ghana y Croacia disputarán su respectivo encuentro pendientes de cualquier tropiezo inglés.

Partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 - Agencia EFE

Uno de los principales desafíos para Inglaterra será encontrar soluciones frente a un rival que probablemente priorice el orden defensivo. Ghana logró neutralizar el ataque inglés con un bloque compacto y todo apunta a que Panamá apostará por una estrategia similar.

En el aspecto físico también existen interrogantes. Declan Rice terminó los últimos encuentros con molestias y su participación no está plenamente garantizada, por lo que Kobbie Mainoo aparece como una alternativa en el mediocampo. A ello se suma la situación del defensor Reece James, quien también arrastra problemas musculares.

En ataque, Inglaterra podrían producirse variantes. Anthony Gordon quedó señalado tras su actuación frente a Ghana y Marcus Rashford se perfila como una opción para ingresar desde el inicio. Quienes mantienen su lugar son Harry Kane, autor de un doblete en el debut, y Jude Bellingham, dos de las principales figuras del conjunto británico.

Del otro lado estará una Panamá que ya no tiene posibilidades de avanzar, pero que aún conserva un objetivo de enorme valor simbólico. El equipo dirigido por Thomas Christiansen cayó por la mínima diferencia tanto frente a Ghana como ante Croacia, en dos partidos donde mostró orden y capacidad competitiva, aunque volvió a evidenciar problemas para concretar sus oportunidades de gol.

El técnico panameño no contempla modificaciones profundas para el cierre de la fase de grupos. Adalberto Carrasquilla continúa recuperándose de un desgarro muscular y difícilmente será arriesgado, mientras que también existe expectativa sobre la situación del delantero Cecilio Waterman, quien perdió la titularidad en el segundo encuentro.

Acción de juego entre Panamá y Croacia en el Mundial 2026 - EFE

A pesar de la eliminación, Panamá buscará despedirse con un resultado histórico. En su única participación anterior, durante Rusia 2018, perdió sus tres compromisos de la fase de grupos, incluyendo una derrota por 6-1 precisamente ante Inglaterra.

Aquella tarde, sin embargo, quedó marcada por el primer gol panameño en una Copa del Mundo.

Ocho años después, los Canaleros volverán a encontrarse con el mismo rival, esta vez con la oportunidad de escribir una nueva página en su historia: conseguir el primer punto mundialista para la selección panameña. Con información de EFE

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