Inglaterra busca despejar las dudas ante una Panamá que aún persigue un hito mundialista

 Inglaterra busca aclarar dudas ante Panamá en Mundial
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-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Inglaterra busca despejar las dudas ante una Panamá que aún persigue un hito mundialista

por Amilcar Avila
Harry Kane, delantero estrella de Inglaterra, Agencia EFE
Harry Kane, delantero estrella de Inglaterra / FOTO: Agencia EFE

Los ingleses necesitan una victoria para recuperar confianza y asegurar el liderato del Grupo L, mientras que los canaleros, ya eliminados, intentarán sumar por primera vez en la historia de una Copa del Mundo.

Inglaterra afrontará este sábado un partido con más presión de la esperada cuando se mida a Panamá en la última jornada del Grupo L del Mundial 2026. Aunque los dirigidos por Thomas Tuchel dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos de final, el empate sin goles frente a Ghana dejó dudas sobre el rendimiento del equipo y reavivó los cuestionamientos alrededor de la selección europea.

Los ingleses comenzaron su participación con una convincente victoria de 4-2 sobre Croacia, pero la falta de contundencia mostrada en el segundo compromiso volvió a alimentar el debate sobre la convocatoria de Tuchel, especialmente por la ausencia de futbolistas como Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

Con cuatro puntos, Inglaterra llega como líder del grupo y un empate le bastará para asegurar su clasificación, aunque el objetivo es cerrar la fase con una actuación que devuelva la confianza antes de la ronda eliminatoria. Al mismo tiempo, Ghana y Croacia disputarán su respectivo encuentro pendientes de cualquier tropiezo inglés.

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Partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 - Agencia EFE

Uno de los principales desafíos para Inglaterra será encontrar soluciones frente a un rival que probablemente priorice el orden defensivo. Ghana logró neutralizar el ataque inglés con un bloque compacto y todo apunta a que Panamá apostará por una estrategia similar. 

En el aspecto físico también existen interrogantes. Declan Rice terminó los últimos encuentros con molestias y su participación no está plenamente garantizada, por lo que Kobbie Mainoo aparece como una alternativa en el mediocampo. A ello se suma la situación del defensor Reece James, quien también arrastra problemas musculares.

En ataque, Inglaterra podrían producirse variantes. Anthony Gordon quedó señalado tras su actuación frente a Ghana y Marcus Rashford se perfila como una opción para ingresar desde el inicio. Quienes mantienen su lugar son Harry Kane, autor de un doblete en el debut, y Jude Bellingham, dos de las principales figuras del conjunto británico.

Del otro lado estará una Panamá que ya no tiene posibilidades de avanzar, pero que aún conserva un objetivo de enorme valor simbólico. El equipo dirigido por Thomas Christiansen cayó por la mínima diferencia tanto frente a Ghana como ante Croacia, en dos partidos donde mostró orden y capacidad competitiva, aunque volvió a evidenciar problemas para concretar sus oportunidades de gol.

El técnico panameño no contempla modificaciones profundas para el cierre de la fase de grupos. Adalberto Carrasquilla continúa recuperándose de un desgarro muscular y difícilmente será arriesgado, mientras que también existe expectativa sobre la situación del delantero Cecilio Waterman, quien perdió la titularidad en el segundo encuentro.

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Acción de juego entre Panamá y Croacia en el Mundial 2026 - EFE

A pesar de la eliminación, Panamá buscará despedirse con un resultado histórico. En su única participación anterior, durante Rusia 2018, perdió sus tres compromisos de la fase de grupos, incluyendo una derrota por 6-1 precisamente ante Inglaterra. 

Aquella tarde, sin embargo, quedó marcada por el primer gol panameño en una Copa del Mundo.

Ocho años después, los Canaleros volverán a encontrarse con el mismo rival, esta vez con la oportunidad de escribir una nueva página en su historia: conseguir el primer punto mundialista para la selección panameña. Con información de EFE

Etiquetas
PanamáInglaterraMundial 2026Destacadas

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