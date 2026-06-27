España termina con dos lesionados tras el partido ante Uruguay

España podría sufrir un duro golpe de cara a la fase decisiva del Mundial, ya que dos de sus atacantes presentan lesiones que amenazan con dejarlos fuera del torneo.

La selección de España aseguró el liderato de su grupo tras imponerse por la mínima (1-0) a Uruguay, pero la victoria dejó un panorama preocupante para el cuerpo técnico. Más allá de los tres puntos, el encuentro estuvo marcado por las lesiones de dos piezas importantes en el ataque, lo que podría convertirse en un serio inconveniente para las aspiraciones del equipo en el Mundial.

El caso más delicado es el de Yeremy Pino, quien terminó el partido con evidentes molestias en el brazo después de sufrir una fuerte caída. Aunque aún se espera el diagnóstico definitivo, las primeras señales apuntan a una posible fractura de clavícula, una lesión que prácticamente lo dejaría fuera del resto de la competición. El extremo hizo un esfuerzo por mantenerse en el terreno de juego hasta el pitazo final, ya que España ya había agotado todas sus sustituciones.

España mermada en ataque

La otra preocupación recae sobre Nico Williams, quien también será sometido a pruebas médicas tras presentar molestias musculares. Todo indica que podría tratarse de una lesión que comprometa su participación en los próximos encuentros. La situación resulta especialmente desafortunada, ya que el futbolista venía arrastrando un historial reciente de problemas físicos y había reaparecido con cautela, disputando únicamente los minutos finales frente a Uruguay.

Como si estos contratiempos no fueran suficientes, España también continúa pendiente de la recuperación de Víctor Muñoz, quien todavía no ha podido debutar debido a una lesión muscular de la que incluso sufrió una recaída. Con tres atacantes entre algodones, el seleccionador Luis de la Fuente afronta un escenario complejo, especialmente en las bandas, una zona donde el equipo pierde profundidad y velocidad en un momento decisivo del torneo.

Selección de España Mundial 2026 - Redes sociales

Etiquetas