“El juego limpio no es solo una regla”: Irán deja un duro mensaje tras empate contra Egipto

La selección iraní expresó su malestar tras el empate ante Egipto con un mensaje en el vestuario en el que cuestiona decisiones arbitrales y las condiciones del torneo.

La selección de Irán protagonizó un gesto llamativo tras su empate ante Egipto en el Estadio de Seattle. El conjunto asiático dejó una nota escrita en el vestuario en la que reflexiona sobre el concepto de juego limpio y lanza una crítica velada al desarrollo del encuentro.

"Quizás se puedan ganar puntos de muchas maneras. Quizás un equipo pueda avanzar de grupo, pero solo con justicia y honor se puede pasar alto ante la historia. El juego limpio no es una línea en las reglas del futbol; es la esencia del juego", se leía en el mensaje dejado por el equipo iraní.

La selección, que finalizó tercera de grupo y aún espera resultados de otras zonas para definir su posible clasificación a los dieciseisavos de final, expresó así su descontento tras un partido marcado por la polémica.

En el duelo ante Egipto, Irán vio cómo un gol le fue anulado en el minuto 93 tras intervención del VAR por un fuera de juego muy ajustado, una acción que generó fuertes protestas del cuerpo técnico y de sus jugadores.

La selección iraní dejó una nota escrita en el vestuario del Estadio de Seattle. EFE

El seleccionador Amir Ghalenoei mostró su malestar tras el encuentro, aunque también defendió el esfuerzo de sus futbolistas en un contexto que calificó de adverso.

"A mis jugadores quiero decirles que estoy orgulloso de ellos. Lo que han logrado debería quedar en la historia, porque el país anfitrión nos trató de manera muy injusta", afirmó.

El capitán Mehdi Taremi fue aún más crítico, describiendo la situación como un "Mundial desastroso" y cuestionando aspectos organizativos como la logística del equipo y las dificultades de desplazamiento.

Según explicó, la selección ha tenido problemas con el personal de apoyo y las condiciones de trabajo durante el torneo, lo que ha generado malestar dentro del grupo.

En lo deportivo, Irán aún mantiene opciones matemáticas de clasificación a los dieciseisavos de final, aunque depende de una combinación de resultados en otros grupos para continuar en la competición.

Tras siete participaciones en Copas del Mundo, el combinado iraní nunca ha logrado superar la fase de grupos, un objetivo que sigue pendiente en su historia mundialista.

Con información de EFE

Irán quedó tercero de su grupo en el Mundial 2026. - EFE

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