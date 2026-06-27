James Rodríguez rompe un récord histórico en Mundiales

James Rodríguez hace historia y rompe un récord con la Selección Colombia en los Mundiales.

James Rodríguez continúa escribiendo su nombre con letras doradas en la historia del futbol colombiano. El capitán de la Selección Colombia se convirtió este sábado en el jugador cafetero con más partidos disputados en Copas del Mundo de la FIFA, un logro que alcanzó durante el empate sin goles frente a Portugal en la última jornada del Grupo K del Mundial 2026.

Con este registro, el mediocampista superó a otras figuras históricas de la Tricolor y consolidó un nuevo récord que refleja su permanencia y protagonismo en la máxima cita del futbol mundial.

La marca fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de sus redes sociales, donde destacó el nuevo hito alcanzado por el volante, quien debutó en una Copa del Mundo en Brasil 2014 y, desde entonces, ha sido uno de los principales referentes del combinado nacional.

Momentos memorables

A lo largo de sus participaciones mundialistas, James ha protagonizado algunos de los momentos más memorables del futbol colombiano. En Brasil 2014 fue el máximo goleador del torneo con seis anotaciones y ganó el Premio Puskás gracias a su recordado gol frente a Uruguay. Posteriormente disputó el Mundial de Rusia 2018 y ahora suma una nueva participación en la edición de 2026.

El récord llega en un momento importante para la Selección Colombia, que avanzó a los dieciseisavos de final como líder del Grupo K tras empatar 0-0 con Portugal. Durante el encuentro, James volvió a portar el brazalete de capitán y fue uno de los futbolistas más participativos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Más allá de las estadísticas, el mediocampista sigue consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección colombiana. Su liderazgo, experiencia y aporte futbolístico lo mantienen como una de las principales figuras del equipo en la búsqueda de un lugar entre los mejores del Mundial.

Ahora, James intentará ampliar su récord cuando Colombia enfrente a Ghana en los dieciseisavos de final, con la ilusión de seguir avanzando y continuar agrandando su legado con la camiseta de la Tricolor.

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