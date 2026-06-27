Solo cuatro positivos en la historia de los Mundiales; el de Maradona fue el último

 Cuatro Positivos en Mundiales: El Último de Maradona
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27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Solo cuatro positivos en la historia de los Mundiales; el de Maradona fue el último

por Amilcar Avila
Mural de Diego Armando Maradona, en Buenos Aires, Argentina, Agencia EFE
Mural de Diego Armando Maradona, en Buenos Aires, Argentina / FOTO: Agencia EFE

Treinta y dos años después del caso que marcó el Mundial de Estados Unidos 1994, la Copa del Mundo solo registra cuatro positivos en toda su historia, pese al incremento de los controles antidopaje.

Treinta y dos años han pasado desde que Diego Armando Maradona abandonó abruptamente el Mundial de Estados Unidos 1994 por un resultado positivo en un control antidopaje. Desde entonces, ningún otro futbolista ha sido sancionado por esa causa durante una fase final de la Copa del Mundo, una estadística que se mantiene vigente incluso cuando la FIFA ha multiplicado los controles en cada edición del torneo.

El caso del astro argentino continúa siendo el cuarto y más reciente positivo registrado en la historia de los Mundiales, una lista que comenzó dos décadas antes y que apenas incluye otros tres episodios.

Los controles antidopaje fueron introducidos por la FIFA durante el Mundial de Inglaterra 1966, aunque el primer caso no llegó sino hasta Alemania 1974. El protagonista fue el mediocampista haitiano Ernst Jean-Joseph, quien dio positivo por efedrina tras el partido frente a Polonia.

El futbolista aseguró que había ingerido un medicamento para tratar el asma y la FIFA no le impuso una sanción deportiva. Sin embargo, las consecuencias fueron severas en su país. El entonces régimen de Jean-Claude Duvalier ordenó su regreso inmediato a Haití y agentes policiales lo retiraron por la fuerza del hotel de concentración para trasladarlo al aeropuerto, un episodio que quedó registrado por la prensa internacional.

Cuatro años más tarde, durante el Mundial de Argentina 1978, el escocés Willy Johnstone se convirtió en el segundo caso positivo. El extremo dio positivo por fencamfamina, un estimulante utilizado para combatir la fatiga. Aunque argumentó que no había obtenido ventaja deportiva e incluso ironizó sobre su bajo rendimiento en aquel partido, la Federación Escocesa decidió enviarlo de regreso al Reino Unido.

El tercer episodio ocurrió en México 1986 y tuvo como protagonista al español Ramón María Calderé. El mediocampista dio positivo por efedrina debido a un jarabe que le había sido recetado por un médico vinculado a la organización del torneo. 

Tras comprobarse que no existía intención de dopaje, la sanción quedó reducida a un partido de suspensión y una multa económica para la Federación Española por incumplir los tiempos establecidos para la administración del medicamento.

El caso más recordado llegó ocho años después. Diego Maradona dio positivo por cinco sustancias derivadas de la efedrina luego del encuentro entre Argentina y Nigeria en Estados Unidos 1994. La FIFA lo expulsó del torneo y le impuso una suspensión de 15 meses, poniendo fin de manera definitiva a su trayectoria con la selección de Argentina.

Foto embed
El último gol de Diego Maradona en los Mundiales fue contra Grecia en 1994 - FIFA

Desde entonces, ningún jugador ha vuelto a registrar un resultado positivo durante una Copa del Mundo, a pesar de que los protocolos antidopaje se han fortalecido de forma significativa. En cada edición se realizan miles de pruebas tanto antes del inicio del torneo como durante la competición.

Para el Mundial 2026, el mayor de la historia con 48 selecciones participantes, se prevé un incremento importante en la cantidad de muestras biológicas. Si en Catar 2022, con 32 equipos, se efectuaron alrededor de 3,000 controles, para la actual Copa del Mundo la cifra podría alcanzar las 4,500 pruebas, reforzando el sistema de vigilancia que busca preservar la integridad de la competencia.

Así, mientras la tecnología y los mecanismos de control evolucionan, el nombre de Diego Maradona continúa ocupando un lugar singular en la historia de los Mundiales: el del último futbolista que dio positivo en un control antidopaje durante la máxima cita del futbol. Con información de EFE

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