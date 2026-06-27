¡OFICIAL! Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

 Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial 2026
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-- South Africa South Africa Canada Canada --
28 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Finalizado
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
Finalizado
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Finalizado
Universo Futbol

¡OFICIAL! Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

por Oscar Coronado
Hoy, Colombia le ganó el primer lugar a Portugal de Cristiano Ronaldo
Hoy, Colombia le ganó el primer lugar a Portugal de Cristiano Ronaldo / FOTO: EFE

Este domingo arranca la jornada de “sacarrín” con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, llegó este día a su final en la fase de grupos y abre las puertas a las grandes emociones de una etapa grandiosa como la de los dieciseisavos de final.

Tras la fase de grupos, integrada por 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde avanzaron un total de 32 selecciones: los dos primeros de cada grupo (24 equipos) y los ocho mejores terceros. Esto da vida a una nueva ronda: los dieciseisavos de final (o ronda de 32), que se disputará entre finales de junio y principios de julio de 2026.

Esta instancia marca el inicio de la fase de eliminación directa. A diferencia de ediciones anteriores, donde los octavos de final arrancaban con 16 equipos, ahora hay una ronda adicional. Los 32 clasificados se enfrentarán en 16 partidos a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.

El ganador avanza a los octavos de final (ronda de 16), y así sucesivamente hasta la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Para coronarse campeón, un equipo deberá jugar ahora ocho partidos en total.

Argentina triunfa y mantiene paso perfecto en el Mundial 2026

Pese a sumar 9 puntos, el dato negativo para los campeones del mundo fue que no pudieron cerrar la fase de grupos sin recibir gol.

Así quedan las series de dieciseisavos de final

 Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

Foto embed
Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 - Jorge Lara
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