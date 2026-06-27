¡OFICIAL! Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Este domingo arranca la jornada de “sacarrín” con el duelo entre Sudáfrica y Canadá.

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México, llegó este día a su final en la fase de grupos y abre las puertas a las grandes emociones de una etapa grandiosa como la de los dieciseisavos de final.

Tras la fase de grupos, integrada por 12 grupos de cuatro equipos cada uno, donde avanzaron un total de 32 selecciones: los dos primeros de cada grupo (24 equipos) y los ocho mejores terceros. Esto da vida a una nueva ronda: los dieciseisavos de final (o ronda de 32), que se disputará entre finales de junio y principios de julio de 2026.

Esta instancia marca el inicio de la fase de eliminación directa. A diferencia de ediciones anteriores, donde los octavos de final arrancaban con 16 equipos, ahora hay una ronda adicional. Los 32 clasificados se enfrentarán en 16 partidos a partido único, con prórroga y penales en caso de empate.

El ganador avanza a los octavos de final (ronda de 16), y así sucesivamente hasta la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Para coronarse campeón, un equipo deberá jugar ahora ocho partidos en total.

Argentina triunfa y mantiene paso perfecto en el Mundial 2026 Pese a sumar 9 puntos, el dato negativo para los campeones del mundo fue que no pudieron cerrar la fase de grupos sin recibir gol.

Así quedan las series de dieciseisavos de final

Los emparejamientos para la fase de dieciseisavos de final del Mundial quedaron definidos este sábado con los rivales que esperaban España y Suiza con la definición de los partidos del Grupo J, liderado por el actual campeón del mundo, Argentina, con pleno de 9 puntos.

España chocará con Austria en Los Ángeles el 2 de julio, misma fecha para el choque de Suiza con Argelia en Vancouver.

La ronda de dieciseisavos de final, primera de eliminación directa del Mundial, comenzará este domingo y terminará el viernes 3 de julio.

Cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 - Jorge Lara

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