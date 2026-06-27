VIDEO: Peruanos realizan ritual para quitarle la maldición del brujo ghanés a Harry Kane

 Peruanos Realizan Ritual para Levantar Maldición Harry Kane
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Croatia Croatia Ghana Ghana --
27 junio / 15:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

VIDEO: Peruanos realizan ritual para quitarle la maldición del brujo ghanés a Harry Kane

por Monica Avila
Harry Kane, Harry Kane
Harry Kane / FOTO: Harry Kane

Ahora, todos esperan descubrir si será suficiente para romper la supuesta maldición que pesa sobre Harry Kane en el Mundial 2026.

La historia de la supuesta maldición sobre Harry Kane sigue sumando capítulos en el Mundial 2026.  Luego de que el autodenominado brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam asegurara que había realizado un trabajo espiritual para impedir que el delantero inglés marcara frente a Ghana.

Sin embargo, ahora un grupo de chamanes peruanos decidió intervenir con un llamativo ritual televisivo. Durante un programa de televisión en Perú, varios chamanes realizaron una ceremonia con el objetivo de alejar cualquier energía negativa que pudiera afectar al capitán de la selección inglesa.

Para ello utilizaron una figura de cartón que representaba a Harry Kane, sobre la cual efectuaron diversos rituales tradicionales mientras pronunciaban oraciones y cánticos destinados a "limpiar" el camino del goleador. Las imágenes del curioso momento no tardaron en recorrer las redes sociales, causando todo tipo de comentarios.

Miles de usuarios reaccionaron con humor, mientras otros aseguraron que esperan que el ritual realmente funcione y que Kane pueda reencontrarse con el gol en el siguiente compromiso de Inglaterra. Toda esta historia comenzó cuando Nana Kwaku Bonsam afirmó públicamente que había lanzado un supuesto hechizo contra el delantero antes del duelo entre Inglaterra y Ghana.

Harry Kane sigue en la lucha

Tras el empate sin goles, el espiritualista incluso declaró que había decidido levantar la maldición para permitir que Kane volviera a marcar en los próximos encuentros, declaraciones que generaron un enorme debate entre aficionados y medios deportivos. Más allá de las supersticiones, Harry Kane mantiene la confianza en recuperar su mejor nivel.

El delantero del Bayern Múnich ya había anotado un doblete en el debut mundialista frente a Croacia, por lo que continúa siendo una de las principales cartas ofensivas del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido

Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el próximo compromiso de Inglaterra, que enfrentará a Panamá en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.  El conjunto inglés llega como líder del Grupo L con cuatro puntos y buscará asegurar el primer lugar para llegar con mayor confianza a la ronda eliminatoria.

Etiquetas
ritualHarry KaneMundial 2026maldiciónChamanes peruanos#LeyendasMundial2026#ViralesMundial2026universofutbolNana Kwaku Bonsam

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver