VIDEO: Peruanos realizan ritual para quitarle la maldición del brujo ghanés a Harry Kane

Ahora, todos esperan descubrir si será suficiente para romper la supuesta maldición que pesa sobre Harry Kane en el Mundial 2026.

La historia de la supuesta maldición sobre Harry Kane sigue sumando capítulos en el Mundial 2026. Luego de que el autodenominado brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam asegurara que había realizado un trabajo espiritual para impedir que el delantero inglés marcara frente a Ghana.

Sin embargo, ahora un grupo de chamanes peruanos decidió intervenir con un llamativo ritual televisivo. Durante un programa de televisión en Perú, varios chamanes realizaron una ceremonia con el objetivo de alejar cualquier energía negativa que pudiera afectar al capitán de la selección inglesa.

Para ello utilizaron una figura de cartón que representaba a Harry Kane, sobre la cual efectuaron diversos rituales tradicionales mientras pronunciaban oraciones y cánticos destinados a "limpiar" el camino del goleador. Las imágenes del curioso momento no tardaron en recorrer las redes sociales, causando todo tipo de comentarios.

Miles de usuarios reaccionaron con humor, mientras otros aseguraron que esperan que el ritual realmente funcione y que Kane pueda reencontrarse con el gol en el siguiente compromiso de Inglaterra. Toda esta historia comenzó cuando Nana Kwaku Bonsam afirmó públicamente que había lanzado un supuesto hechizo contra el delantero antes del duelo entre Inglaterra y Ghana.

Harry Kane sigue en la lucha

Tras el empate sin goles, el espiritualista incluso declaró que había decidido levantar la maldición para permitir que Kane volviera a marcar en los próximos encuentros, declaraciones que generaron un enorme debate entre aficionados y medios deportivos. Más allá de las supersticiones, Harry Kane mantiene la confianza en recuperar su mejor nivel.

El delantero del Bayern Múnich ya había anotado un doblete en el debut mundialista frente a Croacia, por lo que continúa siendo una de las principales cartas ofensivas del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

El gesto de la familia Messi con los venezolanos que ha conmovido Un pequeño gesto en redes sociales fue suficiente para emocionar a miles de personas de todo el mundo.

Ahora todas las miradas estarán puestas en el próximo compromiso de Inglaterra, que enfrentará a Panamá en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El conjunto inglés llega como líder del Grupo L con cuatro puntos y buscará asegurar el primer lugar para llegar con mayor confianza a la ronda eliminatoria.

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