EN VIVO: Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

 EN VIVO: Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana
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SIMAN
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026
Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.

Las emociones y dramatismo del cierre de la fase de grupos llegaron este sábado 27 de junio al sector L donde Inglaterra enfrentó a Panamá y Croacia a Ghana, siendo este último duelo uno de los más esperado por los aficionados europeos y africanos ya que prácticamente ahí saldría un boleto directo a los dieciseisavos de final de la edición XXIII de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El elenco ghanés, que dirige Carlos Queiroz, llevaba la ventaja en puntos sobre los croatas, de Zlatko Dalic. Ghana tendría opción de pelear hasta por el liderato del grupo, pero para ello necesitaría una mano de Panamá, seleccionado que había empatado ante Bosnia y Herzegovina y perdido contra Ghana.

Lo cierto era que para el segundo lugar y clasificación directa para dieciseisavos de final ambas selecciones necesitaban de un triunfo, y todo ello se daba en el contexto del posible último juego del histórico Luka Modric en una Copa del Mundo de la FIFA.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Croatia
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 66'
1 - 0
27/06/2026 - 15:00
Actualizar marcador
Ghana
Sistema: 4-1-4-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Drew Fischer, Canada

Incidencias del partido

31'
goal
Gol de P. Sucic. Croatia deja el marcador 1 - 0
46'
cambio
Cambio en Ghana: J. Adjetey por K. Peprah
46'
cambio
Cambio en Ghana: E. Owusu por I. Fatawu

Goles

  • 31'
    Gol
    P. Sucic (1 - 0)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Croatia

  • 24/06
    Panama
    Panama 0 - 1 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    England
    England 4 - 2 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Croatia
    Croatia 2 - 1 Slovenia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado
  • 01/04
    Brazil
    Brazil 3 - 1 Croatia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Ghana

  • 23/06
    England
    England 0 - 0 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 18/06
    Ghana
    Ghana 1 - 0 Panama
    World Cup | Finalizado
  • 02/06
    Wales
    Wales 1 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 23/05
    Mexico
    Mexico 2 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado
  • 30/03
    Germany
    Germany 2 - 1 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Croatia
Ghana
0
Tiros de esquina
1
15
Saques de banda
7
10
Tiros libres
4
5
Saques de meta
4
0
Penal
0
0
Cambio
2
66
Ataques
75
19
Ataques peligrosos
21
2
Remates al arco
0
3
Remates desviados
3
5
Remates totales
3
2
Remates a puerta
0
2
Remates fuera
2
1
Remates bloqueados
1
2
Remates dentro del área
1
3
Remates fuera del área
2
4
Faltas
9
0
Fuera de juego
1
51%
Posesión
49%
0
Atajadas
1
376
Pases totales
362
346
Pases precisos
331

Alineaciones

Croatia
  • Dominik Livaković
  • Josip Stanišić
  • Josip Šutalo
  • Marin Pongračić
  • Ivan Perišić
  • Luka Modrić
  • Mateo Kovačić
  • Nikola Vlašić
  • Petar Sučić
  • Martin Baturina
  • Ante Budimir
Ghana
  • Benjamin Asare
  • Marvin Senaya
  • Jonas Adjei Adjetey
  • Derrick Luckassen
  • Gideon Mensah
  • Thomas Partey
  • Antoine Semenyo
  • Elisha Owusu
  • Kwasi Sibo
  • Kamaldeen Sulemana
  • Jordan Ayew

Triunfo, clasificación y liderato 

El arranque del partido quedó a deber mucho; fue hasta el minuto 17 cuando llegó una jugada clara de gol en el partido. Disparo de Nikola Vlasic desde la frontal del área el cual se estrelló en el poste de la portería ghanesa.

Antes de la pausa de hidratación, la cual se dio en el 24, hubo una jugada en la cual el croata Ante Budimir cayó dentro del área grande y se pedía penalti, pero no era. Luego, un cabezazo croata al 30 era otro acercamiento de los europeos en el partido.

Tras ello, un remate de Petar Sucic abrió el marcador a los 31 minutos de juego para el 1-0 para el conjunto croata, que en ese momento pasaba al liderato de grupo, por la ayuda de Panamá, que empataba ante Inglaterra.

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