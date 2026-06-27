EN VIVO: Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.
Las emociones y dramatismo del cierre de la fase de grupos llegaron este sábado 27 de junio al sector L donde Inglaterra enfrentó a Panamá y Croacia a Ghana, siendo este último duelo uno de los más esperado por los aficionados europeos y africanos ya que prácticamente ahí saldría un boleto directo a los dieciseisavos de final de la edición XXIII de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El elenco ghanés, que dirige Carlos Queiroz, llevaba la ventaja en puntos sobre los croatas, de Zlatko Dalic. Ghana tendría opción de pelear hasta por el liderato del grupo, pero para ello necesitaría una mano de Panamá, seleccionado que había empatado ante Bosnia y Herzegovina y perdido contra Ghana.
Lo cierto era que para el segundo lugar y clasificación directa para dieciseisavos de final ambas selecciones necesitaban de un triunfo, y todo ello se daba en el contexto del posible último juego del histórico Luka Modric en una Copa del Mundo de la FIFA.
Incidencias del partido
Goles
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31'P. Sucic (1 - 0)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Croatia
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24/06Panama 0 - 1 Croatia
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
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07/06Croatia 2 - 1 Slovenia
Friendlies | Finalizado
-
02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
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01/04Brazil 3 - 1 Croatia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ghana
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23/06England 0 - 0 Ghana
World Cup | Finalizado
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18/06Ghana 1 - 0 Panama
World Cup | Finalizado
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02/06Wales 1 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
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23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
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30/03Germany 2 - 1 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Josip Šutalo
- Marin Pongračić
- Ivan Perišić
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Nikola Vlašić
- Petar Sučić
- Martin Baturina
- Ante Budimir
- Benjamin Asare
- Marvin Senaya
- Jonas Adjei Adjetey
- Derrick Luckassen
- Gideon Mensah
- Thomas Partey
- Antoine Semenyo
- Elisha Owusu
- Kwasi Sibo
- Kamaldeen Sulemana
- Jordan Ayew
Triunfo, clasificación y liderato
El arranque del partido quedó a deber mucho; fue hasta el minuto 17 cuando llegó una jugada clara de gol en el partido. Disparo de Nikola Vlasic desde la frontal del área el cual se estrelló en el poste de la portería ghanesa.
Antes de la pausa de hidratación, la cual se dio en el 24, hubo una jugada en la cual el croata Ante Budimir cayó dentro del área grande y se pedía penalti, pero no era. Luego, un cabezazo croata al 30 era otro acercamiento de los europeos en el partido.
Tras ello, un remate de Petar Sucic abrió el marcador a los 31 minutos de juego para el 1-0 para el conjunto croata, que en ese momento pasaba al liderato de grupo, por la ayuda de Panamá, que empataba ante Inglaterra.