EN VIVO: Minuto a minuto del Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026

No te pierdas todo el detalle estadístico de este partidazo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que hoy celebra el cierre de la fase de grupos.

Las emociones y dramatismo del cierre de la fase de grupos llegaron este sábado 27 de junio al sector L donde Inglaterra enfrentó a Panamá y Croacia a Ghana, siendo este último duelo uno de los más esperado por los aficionados europeos y africanos ya que prácticamente ahí saldría un boleto directo a los dieciseisavos de final de la edición XXIII de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El elenco ghanés, que dirige Carlos Queiroz, llevaba la ventaja en puntos sobre los croatas, de Zlatko Dalic. Ghana tendría opción de pelear hasta por el liderato del grupo, pero para ello necesitaría una mano de Panamá, seleccionado que había empatado ante Bosnia y Herzegovina y perdido contra Ghana.

Lo cierto era que para el segundo lugar y clasificación directa para dieciseisavos de final ambas selecciones necesitaban de un triunfo, y todo ello se daba en el contexto del posible último juego del histórico Luka Modric en una Copa del Mundo de la FIFA.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Croatia Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 66' 1 - 0 Actualizar marcador Ghana Sistema: 4-1-4-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Drew Fischer, Canada Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 31' Gol de P. Sucic. Croatia deja el marcador 1 - 0 46' Cambio en Ghana: J. Adjetey por K. Peprah 46' Cambio en Ghana: E. Owusu por I. Fatawu Goles 31' P. Sucic (1 - 0) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Croatia 24/06 Panama 0 - 1 Croatia

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado

07/06 Croatia 2 - 1 Slovenia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado

01/04 Brazil 3 - 1 Croatia

Friendlies | Finalizado Últimos de Ghana 23/06 England 0 - 0 Ghana

World Cup | Finalizado

18/06 Ghana 1 - 0 Panama

World Cup | Finalizado

02/06 Wales 1 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado

23/05 Mexico 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado

30/03 Germany 2 - 1 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Croatia Ghana 0 Tiros de esquina 1 15 Saques de banda 7 10 Tiros libres 4 5 Saques de meta 4 0 Penal 0 0 Cambio 2 66 Ataques 75 19 Ataques peligrosos 21 2 Remates al arco 0 3 Remates desviados 3 5 Remates totales 3 2 Remates a puerta 0 2 Remates fuera 2 1 Remates bloqueados 1 2 Remates dentro del área 1 3 Remates fuera del área 2 4 Faltas 9 0 Fuera de juego 1 51% Posesión 49% 0 Atajadas 1 376 Pases totales 362 346 Pases precisos 331 Alineaciones Croatia Croatia Dominik Livaković

Josip Stanišić

Josip Šutalo

Marin Pongračić

Ivan Perišić

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Nikola Vlašić

Petar Sučić

Martin Baturina

Ante Budimir Ghana Ghana Benjamin Asare

Marvin Senaya

Jonas Adjei Adjetey

Derrick Luckassen

Gideon Mensah

Thomas Partey

Antoine Semenyo

Elisha Owusu

Kwasi Sibo

Kamaldeen Sulemana

Jordan Ayew

Triunfo, clasificación y liderato

El arranque del partido quedó a deber mucho; fue hasta el minuto 17 cuando llegó una jugada clara de gol en el partido. Disparo de Nikola Vlasic desde la frontal del área el cual se estrelló en el poste de la portería ghanesa.

Antes de la pausa de hidratación, la cual se dio en el 24, hubo una jugada en la cual el croata Ante Budimir cayó dentro del área grande y se pedía penalti, pero no era. Luego, un cabezazo croata al 30 era otro acercamiento de los europeos en el partido.

Tras ello, un remate de Petar Sucic abrió el marcador a los 31 minutos de juego para el 1-0 para el conjunto croata, que en ese momento pasaba al liderato de grupo, por la ayuda de Panamá, que empataba ante Inglaterra.

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