 Aficionados de Argelia se enojan por gol de su país
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VIDEO. Aficionados de Argelia se enojan por gol de su selección

por Christoper Chang
Aficionados de Argelia se enojan por gol de su país - Captura de pantalla
Aficionados de Argelia se enojan por gol de su país / FOTO: Captura de pantalla

Viral en redes sociales fue la reacción de aficionados argelinos, que pasaron del festejo al enojo al ver que el 3-2 significaba cruzarse con España. El partido terminó 3-3.

El partido entre Argelia y Austria en la fase de grupos del Mundial 2026 dejó uno de los encuentros más emocionantes del torneo, con un empate 3-3 disputado en Kansas City que terminó clasificando a ambas selecciones a los dieciseisavos de final. Fue un duelo lleno de tensión, alternancias en el marcador y momentos de alta intensidad que mantuvieron a los aficionados al borde del asiento hasta el último segundo.

Sin embargo, más allá del espectáculo dentro del terreno de juego, el partido también generó una gran reacción fuera de él. Dos aficionados argelinos que transmitían en directo su seguimiento del encuentro se volvieron tendencia en redes sociales debido a su inesperada reacción tras el gol de Argelia para el 3-2 al minuto 90+3. En lugar de celebrar con euforia, su respuesta fue de frustración.

¿Por qué se enojaron los seguidores de Argelia?

El motivo de su reacción no fue el gol en sí, sino sus consecuencias en el cuadro del torneo. De mantenerse esa victoria parcial, Argelia habría terminado enfrentándose a España en la siguiente ronda, una de las selecciones favoritas al título y un rival considerado extremadamente difícil. Esa posibilidad generó preocupación en los aficionados, quienes expresaron abiertamente su incomodidad ante ese cruce.

Pero el desenlace cambió por completo en cuestión de minutos. En el 90+8, Austria logró el empate definitivo 3-3, lo que modificó el panorama de la clasificación y del cuadro final. Paradójicamente, este resultado fue celebrado por los mismos aficionados, ya que evitó el enfrentamiento con España y dejó a Argelia emparejada con Suiza, un rival percibido como más accesible en la siguiente fase del Mundial.

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Partido entre Argelia y Austria por el Mundial 2026 - Agencia EFE
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