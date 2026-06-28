Las anécdotas que también están robando el protagonismo del Mundial 2026

Entre mascotas virales, celebraciones creativas en las gradas y tendencias inesperadas, el torneo ha generado una serie de fenómenos que se han vuelto protagonistas fuera del campo.

El Mundial 2026 no solo está dejando goles, resultados y récords dentro del terreno de juego. Fuera de la cancha, el torneo también se ha convertido en un escenario de fenómenos virales, anécdotas y expresiones culturales que han captado la atención de aficionados en todo el mundo.

En las calles, en las gradas e incluso en conferencias de prensa, el ambiente mundialista ha traspasado el futbol para convertirse en un espectáculo paralelo impulsado por la creatividad de los aficionados y el impacto de las redes sociales.

Uno de los casos más llamativos llega desde México, donde un pato vestido con la camiseta de la selección y un sombrero de charro se ha convertido en una auténtica sensación. Conocido popularmente como "el pato Merlín", el animal ha sido adoptado como una especie de amuleto no oficial por la afición mexicana durante el Mundial 2026.

Karla Gómez y su hijo Cristian posando con su pato Merlín. - EFE

Su presencia en concentraciones, estadios y espacios públicos ha generado aglomeraciones de seguidores que buscan fotografiarse con él, hasta el punto de convertirse en tema de conversación incluso en espacios oficiales.

En las tribunas, otra de las imágenes más repetidas llega desde Noruega. Los aficionados escandinavos han transformado su apoyo en una representación colectiva inspirada en la cultura vikinga: sentados en el suelo, simulan remar un barco invisible mientras corean canciones, generando una de las postales más virales del torneo.

El fenómeno, además, ha comenzado a replicarse con seguidores de otros países, que se suman a esta particular celebración durante los partidos del Mundial 2026

Desde África también llega uno de los personajes más llamativos del torneo. El aficionado congoleño conocido como "Lumumba Vea" se ha convertido en un símbolo de su selección gracias a su presencia constante en los estadios y su particular manera de animar.

Vestido con trajes coloridos y permaneciendo inmóvil durante largos periodos de tiempo, su figura ha llamado la atención por su estilo único de apoyo, que ya había sido visto en competiciones continentales previas al Mundial 2026.

Lumumba Vea, famoso aficionado de la selección de futbol de la República Democrática del Congo - EFE

A todo ello se suma una tendencia estética que ha marcado la imagen del Mundial 2026: el color rosa fosforescente. Los botines en tonos llamativos se han impuesto como una de las principales tendencias visuales del torneo, desplazando a los tradicionales colores oscuros.

Esta uniformidad responde también a estrategias de marketing de las principales marcas deportivas, que han apostado por tonos vibrantes en línea con las tendencias globales de moda, consolidando una estética muy distinta a la de ediciones anteriores.

Una tendencia estética que ha marcado la imagen del torneo: el color rosa fosforescente. - EFE

Con estas escenas, el Mundial 2026 demuestra que su impacto va mucho más allá del fútbol. Entre la viralidad, la cultura popular y el marketing, el torneo se ha convertido en un escaparate global donde también se juega el espectáculo fuera del campo.

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