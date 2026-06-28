Brujo de Ghana lanza potente predicción sobre la selección de Messi en el Mundial 2026

Esta vez, el blanco de su predicción fue Lionel Messi y la selección de Argentina, que se preparan para disputar los dieciseisavos de final.

A pocos días del esperado duelo entre Argentina y Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una inesperada declaración ha captado la atención de los aficionados. El reconocido brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam aseguró que la vigente campeona del mundo quedará eliminada del torneo, una predicción que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

El sacerdote espiritual, conocido por sus polémicas afirmaciones relacionadas con el fútbol, aseguró que sus "poderes" estarán del lado de Cabo Verde durante el compromiso programado para el próximo 3 de julio en Miami. Incluso fue más allá al afirmar que Lionel Messi y la Albiceleste no lograrán avanzar a los octavos de final.

"Mis poderes estarán con Cabo Verde, Argentina no pasará", declaró Bonsam, quien sostiene que sus prácticas espirituales influirán en el resultado del encuentro. Sus palabras no tardaron en recorrer el mundo y dividir opiniones entre quienes consideran sus comentarios una simple estrategia para llamar la atención y quienes lo toman como una curiosa coincidencia.

No es la primera vez que el brujo africano aparece en los titulares durante este Mundial 2026. Días atrás aseguró haber realizado un trabajo espiritual contra Harry Kane antes del enfrentamiento entre Inglaterra y Ghana, partido en el que el delantero inglés no logró marcar.

¿Qué pasará en el Mundial 2026?

Posteriormente afirmó haber levantado esa supuesta maldición e incluso aseguró haber "bendecido" a Cristiano Ronaldo y a Portugal para conquistar el torneo. Mientras tanto, Argentina llega al compromiso atravesando un gran momento futbolístico.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni terminó como líder del Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania, con un Lionel Messi que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato.

La exhuberante suma que recibirá Cabo Verde por clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026 Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 y su clasificación también tendrá un premio millonario que podría cambiar el futuro de su fútbol.

El capitán argentino suma seis goles y lidera la tabla de máximos anotadores del certamen. El encuentro frente a Cabo Verde será uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final.

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