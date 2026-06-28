La exhuberante suma que recibirá Cabo Verde por clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026

Cabo Verde hizo historia en el Mundial 2026 y su clasificación también tendrá un premio millonario que podría cambiar el futuro de su fútbol.

La histórica campaña de Cabo Verde en el Mundial 2026 no solo quedará grabada en la memoria de sus aficionados, sino también tendrá un enorme impacto económico para su federación. Después de conseguir su clasificación a la ronda de 32, la selección africana aseguró un premio millonario que representa uno de los mayores ingresos deportivos en la historia del país.

Los organizadores establecieron una bolsa récord de 871 millones de dólares para esta edición del Mundial 2026. Como parte de este esquema, todas las selecciones clasificadas recibieron US$10 millones por obtener su boleto al torneo, además de US$2.5 millones destinados a la preparación previa a la competencia.

Cabe destacar que, a lo anterior se suma un incentivo adicional por avanzar a la fase de eliminación directa. Gracias a su histórica clasificación, Cabo Verde ya tiene garantizados US$13.5 millones, una cifra que supera ampliamente cualquier premio obtenido anteriormente por la federación caboverdiana y que podría convertirse en un impulso clave para el desarrollo.

El conjunto africano logró escribir una de las historias más emotivas del campeonato al terminar segundo del Grupo H con tres empates consecutivos. El último de ellos, un 0-0 frente a Arabia Saudita, combinado con la victoria de España sobre Uruguay, le permitió avanzar a la siguiente ronda y convertirse en la nación más pequeña de la historia en alcanzar una fase eliminatoria de un Mundial.

Más de la selección de Cabo Verde

Los jugadores siguieron los minutos finales del otro encuentro desde un teléfono celular antes de explotar de alegría al confirmarse su clasificación. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo y consolidaron a Cabo Verde como una de las grandes revelaciones del torneo.

¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos Cuando el partido terminó, todos esperaban que se marchara al vestuario. Sin embargo, el veterano arquero decidió regalar uno de los momentos más emotivos.

Sin embargo, el reto que viene será enorme. En la ronda de 32, la selección africana se enfrentará a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo programado para el 3 de julio en Miami. Aunque el combinado dirigido por Bubista parte como claro favorito para pocos, dentro del plantel reina la ilusión de seguir haciendo historia.

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