El presidente de Corea del Sur ordena una investigación tras la eliminación en el Mundial 2026

El mandatario surcoreano, Lee Jae-Myung, reaccionó con dureza y solicitó una investigación sobre el fracaso en el Mundial 2026, antes de confirmarse la renuncia del seleccionador Hong Myung-Bo.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, reaccionó con dureza tras la eliminación de la selección nacional en la fase de grupos del Mundial 2026, calificando el resultado como un hecho "completamente desconcertante" y solicitando una investigación oficial sobre lo ocurrido.

El mandatario expresó su preocupación por el rendimiento del equipo y pidió al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo abrir una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del fracaso, incluyendo el uso de recursos públicos y la gestión del proyecto deportivo.

Además, Lee cuestionó el proceso de designación del seleccionador por parte de la Asociación de Fútbol de Corea del Sur (KFA), al señalar que no se habría priorizado la "competencia" en la elección del cuerpo técnico.

"Dado que se invierten fondos significativos de los contribuyentes nacionales y recursos de apoyo estatal incluso en la participación en la Copa del Mundo, pido que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigue a fondo las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir la recurrencia", expresó el presidente en su cuenta de X.

Poco después de la reacción institucional, el seleccionador Hong Myung-Bo anunció su dimisión tras confirmarse la eliminación del equipo en la fase de grupos del torneo.

Corea del Sur terminó el Grupo A por detrás de México y Sudáfrica, sumando únicamente los tres puntos obtenidos en la jornada inicial ante la República Checa, resultado que no le permitió acceder a los dieciseisavos de final.

Hong Myung-Bo, de 57 años, asumió públicamente la responsabilidad del fracaso y comunicó su salida antes incluso de que la delegación abandonara su campamento base en México.

"Quiero disculparme sinceramente ante todos los coreanos que aman y apoyan a nuestra selección nacional. Hoy anuncio que dejaré mi cargo como entrenador de la selección nacional", declaró el técnico.

La eliminación reabre el debate sobre el proyecto futbolístico del país asiático y abre un escenario de revisión profunda dentro de su estructura deportiva, ahora bajo el foco institucional tras el Mundial 2026.

Hong Myung-Bo renunció como seleccionador de Corea del Sur, tras la eliminación del Mundial 2026 - EFE

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