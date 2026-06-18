 Futbolistas de Corea del Sur: Robando Suspiros en Mundial 2026

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

¡Ni BTS! Futbolistas de Corea del Sur roban suspiros durante el Mundial 2026

Los futbolistas de Corea del Sur se han convertido en tendencia mundial gracias a su apariencia, carisma y estilo, al punto que miles de aficionados aseguran que parecen integrantes de una banda de K-pop.

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Corea del Sur, Redes sociales
Corea del Sur / FOTO: Redes sociales
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La pasión por el Mundial 2026 no se limita únicamente a los goles, las victorias o las sorpresas dentro de la cancha. En redes sociales también se ha abierto una conversación inesperada que tiene como protagonistas a varios integrantes de la selección de Corea del Sur, quienes han conquistado a miles de aficionados gracias a su carisma, estilo y atractivo físico.

Mientras el combinado asiático disputa partidos clave en el torneo, plataformas como TikTok, Instagram y X se han llenado de publicaciones dedicadas a sus futbolistas. Algunos usuarios incluso aseguran que varios de ellos podrían formar parte de una agrupación de K-pop o protagonizar exitosos dramas coreanos.

El fenómeno surcoreano que conquista Internet

La creciente popularidad de la cultura surcoreana alrededor del mundo ha contribuido a que los jugadores reciban una atención especial durante el torneo.

El éxito global del K-pop, las series coreanas y las producciones audiovisuales provenientes de Corea del Sur ha generado que millones de personas se interesen por cualquier figura pública relacionada con el país asiático.

Por ello, cada aparición de los futbolistas surcoreanos dentro y fuera de la cancha suele generar miles de comentarios, fotografías virales y videos editados por fanáticos que destacan su apariencia y personalidad.

Son Heung-min, el capitán que enamora dentro y fuera del campo

Si existe un nombre que lidera todas las listas es el de Son Heung-min. El capitán de Corea del Sur es considerado uno de los mejores futbolistas asiáticos de todos los tiempos. Su talento lo llevó a convertirse en figura internacional en Europa y actualmente continúa siendo uno de los rostros más reconocidos del futbol mundial.

Además de su capacidad goleadora, Son destaca por su sonrisa, elegancia y cercanía con los aficionados, características que le han permitido reunir millones de seguidores en redes sociales.

Muchos usuarios incluso afirman que podría encajar perfectamente en una agrupación musical surcoreana.

Lee Kang-in, el ídolo de las nuevas generaciones

Otro de los nombres que más comentarios genera es Lee Kang-in.

El mediocampista ofensivo, actualmente vinculado al futbol europeo de élite, se ha convertido en uno de los jugadores más populares entre los jóvenes aficionados.

Su apariencia juvenil, combinada con su talento y personalidad tranquila, ha provocado constantes comparaciones con actores y cantantes coreanos.

Durante el torneo, numerosas publicaciones dedicadas al futbolista acumulan millones de reproducciones en redes sociales.

Cho Gue-sung, el futbolista que conquistó internet

Cho Gue-sung ya había experimentado la fama viral en anteriores competencias internacionales.

Su imagen se volvió tendencia hace algunos años cuando fotografías suyas comenzaron a circular masivamente entre usuarios de distintas partes del mundo.

Desde entonces, el delantero ha mantenido una enorme base de admiradores que siguen cada una de sus apariciones públicas.

Su físico atlético y rasgos faciales lo han convertido en uno de los jugadores más comentados del plantel surcoreano.

Seol Young-woo y Oh Hyeon-gyu también destacan

La lista no termina ahí. Defensores y delanteros como Seol Young-woo y Oh Hyeon-gyu también han recibido numerosos elogios durante el campeonato.

Las fotografías compartidas por la selección surcoreana suelen generar miles de reacciones, especialmente entre seguidores latinoamericanos que han descubierto a estos jugadores gracias al torneo.

En algunos casos, los comentarios superan incluso a las conversaciones deportivas relacionadas con su desempeño en la cancha.

Más allá de la apariencia: una selección con calidad

Aunque gran parte de la conversación en internet gira alrededor de su imagen, la realidad es que Corea del Sur también cuenta con un plantel competitivo.

El equipo asiático ha demostrado disciplina táctica, velocidad y capacidad para competir frente a selecciones históricas, consolidándose como uno de los representantes más fuertes del continente.

La combinación de talento futbolístico y popularidad mediática ha convertido a esta generación de jugadores en una de las más seguidas del torneo.

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