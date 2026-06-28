¡No es el fútbol! El negocio más extraño que tiene Erling Haaland que lo hace ganar millones

Mientras acapara los reflectores con Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland también está haciendo fortuna lejos de las canchas.

Erling Haaland no solo está siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 por su capacidad goleadora con la selección de Noruega. El delantero del Manchester City también ha llamado la atención por un curioso emprendimiento que le permite generar millones de dólares mientras disputa el torneo más importante del fútbol.

Con apenas 25 años, el atacante noruego ha sabido convertir uno de sus rasgos más distintivos en una oportunidad de negocio. Su característica melena rubia, que suele recoger con una cola de caballo durante los partidos, terminó convirtiéndose en una auténtica marca personal y ahora también en una importante fuente de ingresos.

El futbolista es embajador e inversor minoritario de Bon Dep, empresa propietaria de la reconocida marca KKNEKKI, especializada en gomas para el cabello. Estos accesorios, que comenzaron siendo un producto de nicho en los países nórdicos, alcanzaron una enorme popularidad gracias a la imagen del goleador noruego.

La compañía lanzó una colección inspirada en Haaland, aprovechando el enorme impacto mediático del delantero, especialmente durante el Mundial 2026. Los productos se comercializan en distintos mercados internacionales y han registrado un crecimiento significativo en ventas desde que el jugador se convirtió en socio de la marca.

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Lejos de tratarse únicamente de una campaña publicitaria, Haaland participa como accionista minoritario, lo que le permite beneficiarse directamente del éxito comercial de la empresa. Mientras continúa ampliando su patrimonio, Haaland sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores delanteros del planeta.

Su potencia física, velocidad y olfato goleador han sido determinantes para que Noruega se convierta en una de las selecciones revelación del Mundial 2026.

Cachan al futbolista brasileño Romário sacando los prohibidos en Miami y el video se hizo viral El histórico y famoso delantero brasileño volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un gol.

El atacante ya suma actuaciones destacadas en el torneo y ha sido pieza clave para que su selección avance a la fase eliminatoria, consolidándose entre los máximos referentes ofensivos de la competencia. Además de sus goles, Haaland suele generar conversación por su estilo de vida, sus inversiones y hasta por sus excentricidades fuera del terreno de juego, convirtiéndose en una figura que trasciende el deporte.

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