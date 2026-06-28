Cachan al futbolista brasileño Romário sacando los prohibidos en Miami y el video se hizo viral

El histórico y famoso delantero brasileño volvió a ser tendencia, pero esta vez no por un gol.

Romário volvió a demostrar que su carisma sigue intacto. El exdelantero de la selección de Brasil fue captado bailando con gran entusiasmo en una discoteca de Miami Beach, donde celebró la clasificación de la Canarinha a la siguiente fase del Mundial 2026. Las imágenes rápidamente se viralizaron y provocaron miles de reacciones entre aficionados de todo el mundo.

A sus 60 años, el campeón del mundo en 1994 apareció sobre el escenario del establecimiento mientras sonaba la música y decenas de asistentes grababan el momento con sus teléfonos celulares. Lejos de la presión de los estadios, Romário dejó ver su lado más relajado y sorprendió con sus pasos de baile, ganándose los aplausos de quienes asistieron al evento.

El festejo se produjo después de la contundente victoria de Brasil por 3-0 sobre Escocia, resultado que aseguró el pase del conjunto sudamericano a la siguiente ronda del Mundial 2026. La alegría por el buen momento futbolístico se trasladó a Miami, ciudad que durante estas semanas se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro para aficionados y exfiguras del fútbol internacional.

De acuerdo con diversos reportes, la celebración formó parte del evento "Afterparty Romário & Friends", organizado por el influencer brasileño Léo Picon. La música estuvo a cargo de Ronald, hijo del legendario Ronaldo Nazário, mientras varias personalidades relacionadas con el fútbol brasileño disfrutaban de la velada.

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Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Miles de usuarios compartieron el video y recordaron la personalidad extrovertida del exgoleador, quien durante su carrera siempre destacó por su confianza dentro y fuera de la cancha. Comentarios como "el talento nunca se pierde" y "Romário sigue siendo una leyenda" inundaron las publicaciones que mostraban al brasileño disfrutando del ambiente.

Cabe destacar que Romário es considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos.

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Fue la gran figura de Brasil en la conquista del Mundial de 1994 y terminó su carrera con más de 700 goles oficiales, además de haber brillado en clubes como PSV Eindhoven, Barcelona, Flamengo, Vasco da Gama y Valencia.

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