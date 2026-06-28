El picante mensaje de Ecuador previo al duelo ante México

A través de redes sociales, la selección ecuatoriana se mostró confiada en ser “local” en el Estadio Azteca.

La previa del duelo entre Ecuador y México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ha subido de temperatura tras un mensaje que no pasó desapercibido en redes sociales. El partido está programado para el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

En medio del ambiente de expectativa, la Federación Ecuatoriana de Fútbol encendió la polémica con una publicación breve pero contundente: "Locales donde sea". El mensaje fue interpretado como una declaración de confianza total del combinado ecuatoriano, que busca dejar claro que no se intimida por jugar fuera de casa y que está listo para competir en cualquier escenario.

Antecedentes entre México y Ecuador

La reacción de la afición mexicana no tardó en llegar y las redes sociales se inundaron de respuestas. Miles de usuarios defendieron la fortaleza del Estadio Azteca, recordando el peso histórico que tiene jugar en ese recinto y asegurando que el apoyo local podría ser un factor determinante para el conjunto mexicano. El intercambio digital elevó aún más la tensión previa al encuentro.

Más allá del cruce actual, ambos equipos ya tienen antecedentes en Copas del Mundo. En el Mundial de 2002, México y Ecuador se enfrentaron en la fase de grupos, donde la Selección Mexicana se impuso por 2-1. Aquella vez, Agustín Delgado adelantó a Ecuador, mientras que Jared Borgetti y Gerardo Torrado dieron la vuelta al marcador, en un partido que hoy sirve como referencia para una nueva cita mundialista en territorio mexicano.

Ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca - FIFA

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