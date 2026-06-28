Las estrellas que quedaron en deuda tras la fase de grupos del Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó selecciones eliminadas. También expuso a varias de las principales figuras del futbol internacional, que llegaron con la etiqueta de líderes de sus equipos, pero terminaron la primera ronda rodeadas de críticas por su rendimiento.

La fase de grupos del Mundial 2026 no solo dejó selecciones eliminadas y otras clasificadas a la ronda de eliminación directa. También expuso a varias de las principales figuras del fútbol internacional, quienes llegaron al torneo con la responsabilidad de liderar a sus países, pero no lograron responder a las expectativas durante los primeros tres partidos.

Mientras algunos todavía tendrán la oportunidad de cambiar la historia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, otros ya abandonaron la competencia con un rendimiento muy por debajo del esperado y se convirtieron en blanco de las críticas de la prensa y la afición.

Uno de los casos más sonados es el de Federico Valverde. El capitán de Uruguay, acostumbrado a marcar diferencias con el Real Madrid, no consiguió trasladar ese nivel a la selección celeste. Disputó los tres encuentros de la fase de grupos, no registró goles ni asistencias y fue señalado como uno de los responsables de la eliminación de su equipo en un grupo compartido con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.

Federico Valverde a días de iniciar la Copa del Mundo 2026 - @Uruguay

A las críticas por su desempeño se sumaron versiones difundidas por medios uruguayos que apuntan a un supuesto desacuerdo entre varios jugadores y el técnico Marcelo Bielsa antes del decisivo encuentro frente a España, un episodio que aumentó la presión sobre el mediocampista.

Otro nombre que ha generado debate en el Mundial 2026 es el de Jamal Musiala. El mediapunta alemán continúa en proceso de recuperar su mejor forma física tras la grave lesión sufrida hace casi un año. Aunque fue titular en los tres partidos de Alemania, el seleccionador Julian Nagelsmann reconoció que el futbolista aún no ha recuperado el ritmo competitivo que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol europeo.

En Inglaterra, Anthony Gordon tampoco ha conseguido consolidarse como el referente ofensivo que muchos esperaban durante el Mundial 2026. Después de una destacada temporada a nivel de clubes y de concretar su fichaje por el Barcelona, el extremo perdió protagonismo durante la fase de grupos y terminó sin disputar un solo minuto en el último compromiso frente a Panamá.

La eliminación de Corea del Sur también dejó bajo los reflectores a Son Heung-min. El experimentado atacante afrontaba su cuarta Copa del Mundo con la misión de conducir nuevamente a su selección hacia las rondas eliminatorias, pero el equipo asiático quedó fuera del torneo tras caer frente a Sudáfrica. Incluso comenzó desde el banquillo el partido decisivo, una decisión que reflejó el complicado momento que atravesó durante el certamen.

La FIFA destaca a la superestrella surcoreana Son Heung-min - FIFA

El listado lo completa Piero Hincapié. Aunque Ecuador consiguió una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el defensor del Arsenal fue uno de los jugadores más cuestionados tras la derrota ante Costa de Marfil, encuentro en el que sufrió constantemente ante la velocidad de Yan Diomandé. Sin embargo, el zaguero tendrá la oportunidad de revertir esa imagen en la fase de eliminación directa.

Piero Hincapié futbolista de Ecuador - @LaTri

El Mundial suele elevar a nuevas figuras, pero también aumenta la presión sobre quienes llegan con la etiqueta de estrellas. Para algunos, la fase de grupos ya representó un golpe difícil de asimilar; para otros, los cruces de eliminación directa ofrecen la última oportunidad para demostrar por qué eran considerados candidatos a marcar la diferencia en la Copa del Mundo.

Con información de EFE

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