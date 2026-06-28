Polémica y graves señalamientos tras empate entre Argelia vs. Austria

Luego del enfrentamiento que dio clasificación a los argelinos, una serie de fuertes acusaciones se dan por el resultado que dejó fuera a Irán.

El cierre de la actividad del grupo J de la gran cita de futbol tuvo un cierre dramático por la lucha de conocer al último clasificado de los mejores terceros lugares, donde Irán aspiraba a quedarse con una plaza para jugar los dieciseisavos de final, pero en el libreto estaba escrito un empate 3-3 entre las selecciones de Argelia y Austria, un resultado que ha causado polémica internacional.

Argelia y Austria igualaron 3-3, con tantos marcados al minuto al 90+3 y 90+6, pero las imágenes dejaron un momento que ha llenado las redes sociales de señalamiento en contra de estas dos selecciones por firmar un pacto de "empate", que al final de cuenta terminó perjudicando a los iraníes, que hoy, ven el evento de verano desde afuera.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Cuando el partido estaba 2-2 y se jugaba el tiempo adicional, apareció al 90+3 Riyad Mahrez para colocar el 3-2 a favor de Argelia. Ese resultado les daba a los argelinos el boleto directo a los dieciseisavos de final como segundo lugar, eliminaba a Austria y metía a la fiesta grande a Irán.

Pues este domingo, circuló en redes sociales el momento de cómo se vivió el tanto de Mahrez en los banquillos, donde muchos sacan algunas conclusiones y aseguran que hubo un "pacto de empate".

Argelia y Austria logran su boleto a dieciseisavos de final Con el empate 3-3 en Kansas City, Austria avanzó como segundo lugar del Grupo J, y Argelia clasificó como uno de los mejores terceros lugares.

Fuertes señalamientos

Viral se ha hecho el video donde supuestamente, un jugador argelino entre plena discusión con los austriacos le hace seña de que vendrá el empate 3-3, lo que ha levantado todo tipo de suspicacia en relación al supuesto acuerdo que habrían tenido ambos seleccionados.

Posteriormente al gol de Riyad Mahrez, Austria se fue al ataque para buscar la igualdad, misma que llegó de forma dramática al 90+6 con un tanto de Saša Kalajdžić.

Con ese 3-3 terminó el partido. Austria clasificó como segunda con 4 puntos y sin diferencia de gol, y la selección de Argelia fue a siguiente ronda dada su condición de mejor tercero, también con 4 puntos. El que quedó fuera de la fiesta fue Irán con 3 unidades.

Hasta el momento, solo ha existido señalamientos por parte de usuarios de redes sociales, quienes piden una investigación del caso.

Hasta el momento, ni la FIFA, ni uno de los afectados directos con el empate, irán, se han pronunciado, ni se ha anunciado alguna investigación de oficio para esclarecer todo lo ocurrido en el duelo entre Argelia y Austria, que en el campo dejaron mucho que desear al momento de ir a la ofensiva, ya que el juego se hizo en tres cuartos y la media cancha.

Cuenta que asegura hubo arreglo de partido en el Argelia vs. Austria - Captura de X

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