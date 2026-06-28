 Los estadios que recibirán los dieciseisavos de final
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-- South Africa South Africa Canada Canada --
28 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
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Los estadios que recibirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026

por Christoper Chang
SoFi Stadium durante la Copa Oro 2025 - SoFi Stadium
SoFi Stadium durante la Copa Oro 2025 / FOTO: SoFi Stadium

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 inicia este domingo con el partido entre Sudáfrica vs. Canadá.

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 dará paso a los encuentros de eliminación directa, una instancia en la que cada partido será decisivo para las aspiraciones de las selecciones clasificadas. Del 28 de junio al 3 de julio, los mejores equipos del torneo buscarán avanzar a la siguiente ronda en distintos estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Los partidos y estadios para dieciseisavos de final:

  • Domingo 28 de junioSudáfrica vs. Canadá | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles
  • Lunes 29 de junioBrasil vs. Japón | 11:00 horas | Estadio HoustonAlemania vs. Paraguay | 14:30 horas | Estadio BostonPaíses Bajos vs. Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey
  • Martes 30 de junioCosta de Marfil vs. Noruega | 11:00 horas | Estadio DallasFrancia vs. Suecia | 15:00 horas | Estadio Nueva York | Nueva JerseyMéxico vs. Ecuador | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México
  • Miércoles 1 de julioInglaterra vs. RD Congo | 10:00 horas | Estadio AtlantaBélgica vs. Senegal | 14:00 horas | Estadio SeattleEstados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 18:00 horas | Estadio San Francisco
  • Jueves 2 de julioEspaña vs. Austria | 13:00 horas | Estadio Los ÁngelesPortugal vs. Croacia | 17:00 horas | Estadio TorontoSuiza vs. Argelia | 21:00 horas | Estadio Vancouver
  • Viernes 3 de julioAustralia vs. Egipto | 12:00 horas | Estadio DallasArgentina vs. Cabo Verde | 16:00 horas | Estadio MiamiColombia vs. Ghana | 19:30 horas | Estadio Kansas City

Con estos 16 encuentros quedará definido el cuadro de los octavos de final del Mundial 2026, una ronda en la que únicamente sobrevivirán las selecciones que logren imponerse en una serie de enfrentamientos que prometen grandes emociones en algunos de los estadios más importantes de Norteamérica.

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