Los estadios que recibirán los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 inicia este domingo con el partido entre Sudáfrica vs. Canadá.

La fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 dará paso a los encuentros de eliminación directa, una instancia en la que cada partido será decisivo para las aspiraciones de las selecciones clasificadas. Del 28 de junio al 3 de julio, los mejores equipos del torneo buscarán avanzar a la siguiente ronda en distintos estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Los partidos y estadios para dieciseisavos de final:

Domingo 28 de junio Sudáfrica vs. Canadá | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles

Sudáfrica vs. Canadá | 13:00 horas | Estadio Los Ángeles Lunes 29 de junio Brasil vs. Japón | 11:00 horas | Estadio HoustonAlemania vs. Paraguay | 14:30 horas | Estadio BostonPaíses Bajos vs. Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey

Brasil vs. Japón | 11:00 horas | Estadio HoustonAlemania vs. Paraguay | 14:30 horas | Estadio BostonPaíses Bajos vs. Marruecos | 19:00 horas | Estadio Monterrey Martes 30 de junio Costa de Marfil vs. Noruega | 11:00 horas | Estadio DallasFrancia vs. Suecia | 15:00 horas | Estadio Nueva York | Nueva JerseyMéxico vs. Ecuador | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México

Costa de Marfil vs. Noruega | 11:00 horas | Estadio DallasFrancia vs. Suecia | 15:00 horas | Estadio Nueva York | Nueva JerseyMéxico vs. Ecuador | 19:00 horas | Estadio Ciudad de México Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. RD Congo | 10:00 horas | Estadio AtlantaBélgica vs. Senegal | 14:00 horas | Estadio SeattleEstados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 18:00 horas | Estadio San Francisco

Inglaterra vs. RD Congo | 10:00 horas | Estadio AtlantaBélgica vs. Senegal | 14:00 horas | Estadio SeattleEstados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina | 18:00 horas | Estadio San Francisco Jueves 2 de julio España vs. Austria | 13:00 horas | Estadio Los ÁngelesPortugal vs. Croacia | 17:00 horas | Estadio TorontoSuiza vs. Argelia | 21:00 horas | Estadio Vancouver

España vs. Austria | 13:00 horas | Estadio Los ÁngelesPortugal vs. Croacia | 17:00 horas | Estadio TorontoSuiza vs. Argelia | 21:00 horas | Estadio Vancouver Viernes 3 de julioAustralia vs. Egipto | 12:00 horas | Estadio DallasArgentina vs. Cabo Verde | 16:00 horas | Estadio MiamiColombia vs. Ghana | 19:30 horas | Estadio Kansas City

Con estos 16 encuentros quedará definido el cuadro de los octavos de final del Mundial 2026, una ronda en la que únicamente sobrevivirán las selecciones que logren imponerse en una serie de enfrentamientos que prometen grandes emociones en algunos de los estadios más importantes de Norteamérica.

Etiquetas