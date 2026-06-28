El misterio de las mangas largas de Cristiano Ronaldo que ni el propio portugués ha explicado

El capitán de Portugal ha convertido las mangas largas en una de sus señas de identidad con su selección, aunque nunca ha explicado públicamente el motivo. Entre supersticiones, comodidad e imagen, el detalle sigue despertando la curiosidad de los aficionados.

Cristiano Ronaldo lleva más de dos décadas siendo protagonista del futbol mundial. Ha batido récords, conquistado títulos y protagonizado algunas de las imágenes más icónicas de este deporte. Sin embargo, hay un detalle que acompaña al portugués desde hace años y que durante esta máxima fiesta del balompié ha vuelto a despertar preguntas entre los aficionados: ¿por qué casi siempre juega con manga larga con su selección?

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La escena se ha repetido una y otra vez con la camiseta de Portugal. Incluso en partidos disputados bajo temperaturas elevadas, Cristiano Ronaldo suele aparecer con mangas largas o, cuando el uniforme oficial solo está disponible en manga corta, utiliza una prenda térmica debajo de la camiseta para mantener el mismo aspecto.

Lo curioso es que el propio delantero nunca ha explicado públicamente el motivo de esa elección. A diferencia de otros hábitos o rutinas que sí ha compartido a lo largo de su carrera, sobre las mangas largas ha preferido guardar silencio. Esa ausencia de una explicación oficial ha dado paso a distintas teorías que con el paso del tiempo se han convertido en parte de la conversación entre aficionados y especialistas.

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Una de las hipótesis más extendidas apunta a una cuestión de comodidad. Las mangas largas ofrecen una ligera protección frente a rozaduras y ayudan a mantener la temperatura muscular, especialmente en estadios con aire acondicionado o durante partidos nocturnos.

Sin embargo, nunca ha existido una confirmación por parte de Cristiano Ronaldo de que esa sea la razón principal.

Otra teoría señala que podría tratarse de una superstición. A lo largo de su carrera, Cristiano Ronaldo ha mostrado ser un futbolista de rutinas muy marcadas, desde su preparación física hasta pequeños gestos antes de cada encuentro.

Algunos aficionados recuerdan que en determinados torneos utilizó manga corta y posteriormente regresó a su imagen habitual, lo que alimentó la idea de que considera las mangas largas parte de un ritual personal. No obstante, esa versión tampoco ha sido confirmada.

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También existe una explicación relacionada con su imagen. Cristiano Ronaldo ha construido una de las marcas personales más reconocibles del deporte mundial y muchos consideran que las mangas largas terminaron convirtiéndose en un rasgo característico, al mismo nivel que el dorsal número 7 o la celebración del "Siuuu". Aunque se trata de una interpretación, es innegable que esa apariencia forma parte de la identidad visual del capitán portugués.

Durante el torneo que disputa en Estados Unidos, México, y Canadá, el detalle volvió a hacerse viral en redes sociales. Mientras Portugal avanzaba y Cristiano Ronaldo seguía ampliando su legado con la selección, miles de aficionados volvieron a preguntarse por qué mantiene esa costumbre después de tantos años.

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Quizá nunca exista una respuesta definitiva. Lo cierto es que, por decisión, comodidad o simple preferencia personal, las mangas largas ya forman parte de la imagen de Cristiano Ronaldo. Así como el número 7, su salto antes del "Siuuu" o su ambición competitiva, ese pequeño detalle se ha convertido en otra de las señas de identidad de uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

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