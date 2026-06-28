“Ten paciencia, todo saldrá bien”: el consejo de Cristiano Ronaldo a Rodrygo

El delantero brasileño, que se quedó fuera del torneo por una lesión, publicó en sus redes sociales un video y una foto junto con el astro portugués durante el Mundial 2026.

Rodrygo volvió a ser protagonista en el entorno del Mundial 2026, esta vez fuera del terreno de juego, tras compartir en sus redes sociales una fotografía y un video junto con Cristiano Ronaldo en Miami, Estados Unidos, después del partido entre Portugal y Colombia.

En el video publicado por el propio delantero del Real Madrid, se aprecia una breve conversación entre ambos futbolistas, en la que Cristiano Ronaldo se interesa por el estado físico del brasileño tras su lesión.

"¿Cómo está la lesión?", pregunta el atacante portugués.

Rodrygo le responde explicando su proceso de recuperación y cómo ha vivido los últimos meses alejado de la competición.

En ese intercambio, Cristiano Ronaldo le dedica un mensaje de apoyo que ha sido ampliamente comentado en redes sociales:"Ten paciencia, todo saldrá bien".

Tras el encuentro, Rodrygo compartió la imagen y el video en sus redes sociales acompañados de un mensaje cargado de admiración hacia el astro portugués:"Sigo sintiendo lo mismo cada vez. Mi ídolo".

La publicación se viralizó rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde los aficionados destacaron la cercanía entre ambos jugadores y el gesto de apoyo de uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente.

La ausencia de Rodrygo en el Mundial 2026 ha sido una de las bajas sensibles para la selección de Brasil, que afronta el torneo sin una de sus principales figuras ofensivas.

Por su parte, Cristiano Ronaldo continúa siendo uno de los grandes focos mediáticos del campeonato, en lo que podría ser una de sus últimas participaciones mundialistas.

El encuentro en Miami se suma a la larga lista de anécdotas que está dejando esta edición del Mundial fuera del terreno de juego, donde las interacciones entre estrellas del futbol mundial cobran cada vez mayor protagonismo en las redes sociales.

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