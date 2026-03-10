 Rodrygo fue operado de su lesión de ligamento cruzado
Deportes

Rodrygo fue operado de su lesión de ligamento cruzado

El delantero brasileño fue intervenido de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, una lesión que requerirá varios meses de recuperación.

Compartir:
Rodrygo sufrió una grave lesión en el partido ante el Getafe - EFE
Rodrygo sufrió una grave lesión en el partido ante el Getafe / FOTO: Agencia EFE

El delantero brasileño Rodrygo Goes fue sometido con éxito este martes a una operación en la rodilla derecha tras sufrir una grave lesión que comprometía su continuidad en la temporada. La intervención quirúrgica fue realizada por el reconocido especialista en rodillas, el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. El procedimiento buscó reparar la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, una lesión compleja que requería tratamiento quirúrgico inmediato para garantizar una recuperación adecuada.

La lesión se produjo el pasado 2 de marzo durante el partido ante el Getafe. Aquella noche marcaba el regreso del atacante brasileño a la competición después de superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha. Además, el jugador volvía a la actividad tras cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones debido a su expulsión en el estadio Da Luz frente al Benfica. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de regreso terminó convirtiéndose en un nuevo contratiempo para el futbolista.

Rodrygo varios meses de baja

Tras los estudios médicos realizados en los días posteriores, se confirmó la doble rotura en la rodilla derecha, una lesión que obligó al jugador a pasar por el quirófano apenas ocho días después del incidente. El proceso de recuperación será largo: Rodrygo se perderá lo que resta de la temporada y también parte del inicio de la siguiente campaña. Además, la lesión le impedirá formar parte de la selección de Brasil en el Mundial de 2026, un golpe importante tanto para el jugador como para su combinado nacional.

El club madrileño confirmó el éxito de la operación mediante un comunicado oficial en el que informó que el futbolista comenzará próximamente su proceso de rehabilitación. Este periodo será clave para su regreso progresivo a los terrenos de juego. El doctor Manuel Leyes, encargado de la intervención, cuenta con amplia experiencia en este tipo de cirugías y ha tratado anteriormente a varios futbolistas del conjunto blanco, lo que refuerza la confianza en una recuperación positiva para el atacante brasileño.

Foto embed
Foto de archivo de Rodrygo Goes, jugador del Real Madrid - Agencia EFE

En Portada

Abandonan dos cuerpos a orillas de la carretera en Palenciat
Nacionales

Abandonan dos cuerpos a orillas de la carretera en Palencia

08:22 AM, Mar 10
Encuentran dos cuerpos en ruta a San José Nacahuilt
Nacionales

Encuentran dos cuerpos en ruta a San José Nacahuil

06:28 AM, Mar 10
Video capta momento exacto en que picop se estrella contra baranda de puente en Sanaratet
Nacionales

Video capta momento exacto en que picop se estrella contra baranda de puente en Sanarate

07:34 AM, Mar 10
México promete facilidades a Irak para disputar el repechaje mundialistat
Deportes

México promete facilidades a Irak para disputar el repechaje mundialista

08:48 AM, Mar 10
El Barça recibe el aval para aumentar el aforo del Spotify Camp Nout
Deportes

El Barça recibe el aval para aumentar el aforo del Spotify Camp Nou

07:46 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Donald TrumpReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos