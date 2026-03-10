Rodrygo fue operado de su lesión de ligamento cruzado

El delantero brasileño Rodrygo Goes fue sometido con éxito este martes a una operación en la rodilla derecha tras sufrir una grave lesión que comprometía su continuidad en la temporada. La intervención quirúrgica fue realizada por el reconocido especialista en rodillas, el doctor Manuel Leyes, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid. El procedimiento buscó reparar la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, una lesión compleja que requería tratamiento quirúrgico inmediato para garantizar una recuperación adecuada.
La lesión se produjo el pasado 2 de marzo durante el partido ante el Getafe. Aquella noche marcaba el regreso del atacante brasileño a la competición después de superar una tendinosis en el isquiotibial de la pierna derecha. Además, el jugador volvía a la actividad tras cumplir dos partidos de sanción en la Liga de Campeones debido a su expulsión en el estadio Da Luz frente al Benfica. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de regreso terminó convirtiéndose en un nuevo contratiempo para el futbolista.
Rodrygo varios meses de baja
Tras los estudios médicos realizados en los días posteriores, se confirmó la doble rotura en la rodilla derecha, una lesión que obligó al jugador a pasar por el quirófano apenas ocho días después del incidente. El proceso de recuperación será largo: Rodrygo se perderá lo que resta de la temporada y también parte del inicio de la siguiente campaña. Además, la lesión le impedirá formar parte de la selección de Brasil en el Mundial de 2026, un golpe importante tanto para el jugador como para su combinado nacional.
El club madrileño confirmó el éxito de la operación mediante un comunicado oficial en el que informó que el futbolista comenzará próximamente su proceso de rehabilitación. Este periodo será clave para su regreso progresivo a los terrenos de juego. El doctor Manuel Leyes, encargado de la intervención, cuenta con amplia experiencia en este tipo de cirugías y ha tratado anteriormente a varios futbolistas del conjunto blanco, lo que refuerza la confianza en una recuperación positiva para el atacante brasileño.