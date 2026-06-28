La fase de grupos del Mundial 2026 ya es histórica: los 10 récords que dejó el torneo

La ampliación a 48 selecciones, la asistencia récord a los estadios y las marcas alcanzadas por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo convirtieron la primera ronda en una de las más memorables de la historia de la Copa del Mundo.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin, pero su legado ya está asegurado. El nuevo formato de 48 selecciones no solo transformó la dimensión del torneo, sino que también impulsó una serie de registros inéditos que abarcan desde la cantidad de partidos y la asistencia de aficionados hasta nuevas marcas individuales.

En apenas 17 días de competencia se disputaron 72 encuentros, la cifra más alta registrada en una fase de grupos de una Copa del Mundo. Hasta Catar 2022, el torneo contaba con 32 selecciones y una primera ronda de 48 partidos, por lo que la edición de 2026 inauguró una nueva era en la historia de la competición.

El crecimiento del torneo también se reflejó en las tribunas. Antes incluso de concluir la fase de grupos, la Copa del Mundo ya había superado el récord histórico de asistencia que permanecía vigente desde Estados Unidos 1994.

Un total de 3 millones 605 mil 357 espectadores ingresaron a los estadios durante la primera fase del Mundial 2026, superando los 3 millones 587 mil 538 aficionados registrados hace 32 años. Con una ocupación superior al 99% y un calendario de 104 partidos, todo apunta a que el torneo establecerá una marca difícil de igualar.

Otro de los grandes protagonistas del Mundial 2026 fue el Estadio Azteca. El recinto mexicano volvió a escribir una página única en la historia del fútbol al convertirse en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Además, la selección mexicana rompió una larga racha al conseguir, por primera vez en ocho intentos, una victoria en el partido inaugural del torneo.

La primera jornada también dejó un registro poco habitual. El duelo entre México y Sudáfrica terminó con tres expulsados, una cifra nunca vista en un partido inaugural de un Mundial.

Ceremonia inaugural del Mundial en el Estadio Azteca - FIFA

Sin embargo, si hubo un nombre propio durante la fase de grupos fue el de Lionel Messi. El capitán argentino volvió a romper barreras en su sexta participación mundialista. Con 38 años, alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo para convertirse en el máximo goleador histórico del torneo, superando el registro que ostentaba Miroslav Klose.

Messi se convirtió en 2026 en el máximo goleador de los Mundiales - FIFA

Su actuación también le permitió establecer otra marca al convertirse, con 38 años y 357 días, en el jugador de mayor edad en firmar un triplete en una Copa del Mundo, dejando atrás el récord que pertenecía a Cristiano Ronaldo desde Rusia 2018. Además, el astro argentino se transformó en el futbolista con más victorias en la historia del torneo, con un total de 19.

Cristiano Ronaldo tampoco se quedó fuera de los libros de récords en el Mundial 2026. Tras recibir críticas por su discreto debut frente a la República Democrática del Congo, el delantero portugués respondió con un doblete ante Uzbekistán y se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo, una hazaña que refuerza su extraordinaria longevidad al máximo nivel.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán. - EFE

Los banquillos también ofrecieron registros inéditos. El veterano técnico neerlandés Dick Advocaat, al frente de Curazao, se convirtió en el entrenador de mayor edad en dirigir un partido mundialista, con 78 años, superando las marcas que durante la misma fase de grupos habían establecido el belga Hugo Broos y el checo Miroslav Koubek.

En el apartado individual también sobresalió el portero de Curazao, Eloy Room. Frente a Ecuador protagonizó una actuación memorable al realizar 15 atajadas y mantener su portería invicta en el empate sin goles, estableciendo el récord de más paradas en un partido de Mundial disputado durante los 90 minutos reglamentarios.

Eloy Room, portero y figura de Curazao - EFE

Con récords colectivos, estadios repletos y figuras históricas ampliando su legado, la primera fase del Mundial 2026 confirmó que el nuevo formato no solo aumentó el número de participantes, sino que también abrió paso a una edición que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia de la Copa del Mundo, incluso antes de que comiencen las rondas decisivas.

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