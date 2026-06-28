Cabo Verde lidera la “rebelión” de los inesperados en el Mundial 2026

Varias selecciones emergentes han sorprendido en la fase de grupos y se han ganado un lugar en los dieciseisavos de final del torneo.

La fase de grupos del Mundial 2026 ha dejado una imagen clara: las selecciones consideradas "menores" ya no son simples invitadas, sino protagonistas capaces de competir de igual a igual con las potencias tradicionales.

En ese contexto, Cabo Verde se ha convertido en la gran revelación del torneo. Un país con poco más de 500 mil habitantes ha logrado una histórica clasificación a los dieciseisavos de final en su primera participación mundialista, tras cerrar la fase de grupos invicto con tres empates.

El conjunto dirigido por Bubista sorprendió desde su debut al empatar sin goles ante España, resistiendo con una actuación destacada del portero Vozinha. Posteriormente, firmó un vibrante 2-2 frente a Uruguay, encuentro en el que llegaron los primeros goles del país en una Copa del Mundo, antes de sellar su clasificación con otro empate ante Arabia Saudí. Ahora, Cabo Verde se enfrentará a Argentina en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Pero no ha sido la única sorpresa...

En el continente africano, el crecimiento ha sido evidente. Sudáfrica, Ghana, Costa de Marfil y Congo han confirmado su evolución competitiva, con actuaciones destacadas y clasificaciones que refuerzan el nuevo peso del balompié africano en el panorama mundial.

Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026 - EFE

Sudáfrica superó por primera vez la fase de grupos tras vencer a Corea del Sur, mientras que Costa de Marfil logró imponerse en un grupo complicado con Alemania y Ecuador.

Ghana, por su parte, se mantiene con opciones tras una sólida fase inicial, y Congo avanzó como uno de los mejores terceros tras un cierre competitivo en el Mundial 2026.

Congo está en dieciseisavos de final del Mundial 2026 - EFE

Ecuador también protagonizó una de las historias más llamativas del Mundial 2026. Tras un tropiezo inicial, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece reaccionó con una victoria clave ante Alemania que le permitió avanzar, en lo que fue un giro radical en la percepción del técnico argentino.

Noruega también ha dejado su huella en el Mundial 2026. Liderada por Haaland, Odegaard, Sorloth, Ryerson y Berg, logró clasificarse a los dieciseisavos de final tras una fase de grupos sólida que confirmó el crecimiento competitivo de la selección nórdica.

Haaland, autor de cuatro goles, se ha situado entre los grandes protagonistas del campeonato. Fue decisivo en las victorias frente a Irak (1-4) y Senegal (3-2), aunque la contundente derrota ante Francia (1-4) recordó que el conjunto nórdico todavía tiene margen de crecimiento si quiere competir de tú a tú con las grandes favoritas.

Selección de Noruega hace el famoso

Los anfitriones

México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, firmó una fase de grupos perfecta con tres victorias, sin goles en contra.

Jugadores de México celebran un gol de Luis Romo en el duelo entre México y Corea del Sur. - EFE

Por su parte, Estados Unidos, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, terminó como líder de grupo pese a una última derrota ante Turquía, mostrando una notable solidez colectiva. EFE

Etiquetas