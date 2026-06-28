Stephen Eustáquio, el capitán silencioso que llevó a Canadá a los octavos del Mundial 2026

El mediocampista del LAFC, cedido por el FC Porto, marcó el gol histórico ante Sudáfrica que clasificó por primera vez a su selección a los octavos de final de una Copa del Mundo.

No es el jugador más mediático de Canadá. Tampoco suele ocupar los grandes titulares previos a los partidos. Pero Stephen Eustáquio terminó convirtiéndose en el gran protagonista del momento más importante en la historia reciente de su selección.

El mediocampista fue el autor del gol decisivo ante Sudáfrica en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una anotación que no solo definió el partido, sino que selló la primera clasificación de Canadá a los octavos de final de una Copa del Mundo.

El tanto desató la celebración de un equipo que ha construido su crecimiento de forma sostenida en los últimos años, impulsado por una nueva generación de futbolistas y una estructura que ha permitido a la selección canadiense competir con mayor regularidad en el escenario internacional.

Stephen Eustáquio, de 29 años, nació en Leamington (Ontario, Canadá) y tiene raíces portuguesas. Actualmente juega en el Los Angeles FC de la Major League Soccer, en condición de cedido desde el FC Porto, club en el que ha desarrollado gran parte de su carrera en Europa.

Stephen Eustáquio es el cerebro en el mediocampo de Canadá - Redes

Centrocampista de perfil organizador, su valor dentro del equipo no siempre se mide en estadísticas ofensivas. Su impacto está en el equilibrio del juego, la lectura táctica y la capacidad de sostener el ritmo del partido en momentos de máxima presión.

En la selección canadiense, además, Stephen Eustáquio ha asumido un rol de liderazgo dentro del vestuario. Con el paso del tiempo, se ha consolidado como una de las voces de referencia de un equipo que combina intensidad, juventud y crecimiento competitivo.

En un conjunto donde figuras como Alphonso Davies suelen acaparar la atención mediática, Eustáquio ha construido su importancia desde el trabajo silencioso, convirtiéndose en una pieza estructural para el funcionamiento del equipo.

El gol ante Sudáfrica cambió su estatus en el torneo. De mediocampista clave en la estructura táctica pasó a héroe inesperado de una clasificación histórica, en un escenario de alta exigencia y máxima presión competitiva.

Canadá, que sigue escribiendo su mejor capítulo en la historia de los Mundiales, encontró en Stephen Eustáquio al jugador que apareció en el momento exacto para transformar una campaña sólida en una gesta inolvidable.

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