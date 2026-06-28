Mundial 2026: Famoso streamer alemán es intimidado con un cuchillo en Ciudad de México

Un recorrido para mostrar el ambiente mundialista en México terminó en una escena de miedo que rápidamente se volvió viral.

Lo que parecía ser una transmisión más sobre el ambiente del Mundial 2026 en México terminó convirtiéndose en un momento de tensión para el streamer alemán Fastfoodboss. Y es que el joven fue amenazado por un hombre mientras caminaba por calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por Marca México, el creador de contenido realizaba un recorrido en vivo cuando fue sorprendido por un sujeto que comenzó a seguirlo de manera agresiva. El hombre, que portaba un cuchillo, le exigía que dejara de grabar, mientras el streamer intentaba alejarse sin entender del todo lo que ocurría.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, pues en las imágenes se observa cómo el influencer intenta mantener la calma mientras busca ayuda entre las personas que se encontraban en la zona. La escena causó preocupación entre usuarios, especialmente porque Fastfoodboss se encuentra en México documentando su experiencia durante el torneo.

El streamer alemán se ha dedicado a compartir con sus seguidores distintos momentos de su visita al país, desde la comida callejera hasta el ambiente que se vive en las calles por el Mundial 2026. Sin embargo, este episodio mostró el lado más tenso de su recorrido, luego de que el hombre armado se acercara a él en plena vía pública.

Fastfoodboss en aprietos en el Mundial 2026

Mientras algunos usuarios lamentaron lo ocurrido y pidieron mayor seguridad para los visitantes extranjeros, otros destacaron la reacción de las personas que estaban cerca y que intentaron intervenir para evitar que el incidente pasara a mayores. El caso también abrió conversación sobre la presencia de streamers y creadores de contenido durante el Mundial 2026.

Y es que muchos han viajado a México, Estados Unidos y Canadá para documentar el ambiente del torneo desde una mirada más cercana, espontánea y viral.

¡No es el fútbol! El negocio más extraño que tiene Erling Haalan que lo hace ganar millones Mientras acapara los reflectores con Noruega en el Mundial 2026, Erling Haaland también está haciendo fortuna lejos de las canchas.

Aunque el incidente no pasó a mayores, el susto quedó registrado en la transmisión y se convirtió en uno de los videos más comentados de las últimas horas.

Etiquetas