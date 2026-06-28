Golpe para Uruguay: Manuel Ugarte sufrió una rotura de ligamentos cruzados

La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó la lesión del mediocampista, que ocurrió durante el ultimo partido del equipo sudamericano en el Mundial 2026 frente a España.

La eliminación de Uruguay del Mundial 2026 dejó una consecuencia todavía más dolorosa para la Celeste. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este domingo que el mediocampista Manuel Ugarte sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el encuentro frente a España, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

El volante del Manchester United abandonó el terreno de juego en el tramo final del primer tiempo del partido disputado el viernes en el estadio Akron de Guadalajara, donde Uruguay cayó por 1-0 y consumó su eliminación en la fase de grupos.

Tras las evaluaciones médicas realizadas en las últimas horas, la AUF confirmó el diagnóstico mediante un comunicado oficial y señaló que ya trabaja de forma coordinada con el Manchester United para definir los próximos pasos en el tratamiento y recuperación del futbolista de 25 años.

La lesión supone un duro golpe para Ugarte, quien fue una de las piezas habituales en el esquema de Marcelo Bielsa durante la Copa del Mundo. El mediocampista disputó 72 minutos en el empate 1-1 frente a Arabia Saudí, jugó 70 minutos en el 2-2 contra Cabo Verde y fue titular nuevamente ante España, aunque solo pudo permanecer 45 minutos sobre el césped antes de salir en camilla.

La baja del centrocampista agrava el difícil balance de Uruguay en el torneo. La selección sudamericana solo sumó dos puntos en el Grupo H, tras empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde y perder frente a España, resultado que la dejó fuera de los dieciseisavos de final y la convirtió en una de las grandes decepciones de la fase de grupos.

La última jornada del grupo también dejó consecuencias para el conjunto español. Yeremy Pino sufrió un esguince acromioclavicular, mientras que Nico Williams terminó con una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, por lo que ambos permanecen bajo evaluación médica de cara a la fase eliminatoria. Con información de EFE

Partido entre España y Uruguay en Guadalajara - Agencia EFE

Etiquetas