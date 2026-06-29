Astrólogo lanza preocupante predicción para México antes del duelo contra Ecuador

La inquietante predicción de un astrólogo sobre México antes de enfrentar a Ecuador.

La Selección de México se juega este martes 30 de junio su pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Ecuador, pero en las horas previas al esperado encuentro una llamativa predicción astrológica ha generado conversación entre los aficionados.

El astrólogo conocido como Migue AstroGalleta compartió en TikTok una lectura de las cartas astrales del partido y aseguró que, aunque los astros favorecen ligeramente al conjunto dirigido por Javier Aguirre, el compromiso podría complicarse más de lo esperado.

Según explicó, la carta astral de Ecuador presenta señales de debilidad. El experto indicó que la Luna, a la que identifica como el significador del equipo sudamericano, se encuentra en Capricornio, un signo donde estaría en exilio, además de formar una oposición con Mercurio retrógrado, lo que, desde su interpretación, podría traducirse en errores, problemas de comunicación y falta de coordinación durante el partido.

Sin embargo, el panorama tampoco sería completamente favorable para México. AstroGalleta señaló que Saturno, el planeta que representa al conjunto mexicano en su lectura, también se encuentra en una posición poco cómoda. Aunque destacó que su ubicación podría darle cierta fortaleza al equipo, advirtió que el encuentro sería muy cerrado y con múltiples complicaciones.

La selección de Portugal se viste de luto antes de su partido de 16avos La noticia golpeó al combinado luso mientras prepara el decisivo encuentro frente a Croacia.

La predicción

Entre los escenarios que mencionó figuran la posibilidad de tarjetas amarillas o rojas, goles anulados, anotaciones derivadas de errores e incluso una definición desde el punto penal.

Este partido pinta para ser demasiado trabado, muy posiblemente sin un dominador claro. Si se define, podría hacerlo muy tarde y por una diferencia mínima. Espero estar equivocado, pero existe un riesgo real de que haya penales", afirmó el astrólogo.

Además, sostuvo que, en caso de producirse un error decisivo durante el encuentro, este tendría mayores probabilidades de afectar a Ecuador.

@astrogalleta Ecuador dijo "locales donde sea". La carta del partido tiene una opinión diferente. Hay 4 grados en esta carta que me dicen cómo se termina este partido — y uno de ellos es un indicador de error que apunta directo a Ecuador. No te digo que México arrasa. Te digo cómo se lee esto astrológicamente, y por qué esta carta me habla de un partido que se define TARDE y con un incidente que nadie va a esperar. ¿Ya sabes quién juega el 30? 🌙⚡ --- #astrogalleta #mundialfifa2026 #mexicovsequador #astrologiamundana #astrologia ♬ sonido original - Migue AstroGalleta | Astrólogo

Pese a sus pronósticos, el propio creador de contenido recordó que la astrología no determina el resultado de un partido y que sus interpretaciones deben tomarse únicamente como una posibilidad. Mientras tanto, México buscará mantener su paso perfecto en el Mundial, donde ha ganado sus tres primeros encuentros sin recibir goles, y sellar su clasificación a la siguiente ronda frente a un Ecuador que intentará dar la sorpresa.

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