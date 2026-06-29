Más de 20 años después, Brasil y Japón reviven el duelo pendiente de “Supercampeones”

El cruce entre ambas selecciones en la máxima fiesta del futbol reavivó el inolvidable final de “Captain Tsubasa: Road to 2002”, donde el esperado partido nunca llegó a disputarse y quedó como uno de los desenlaces abiertos más recordados del anime deportivo.

Brasil y Japón volverán a encontrarse en la máxima fiesta del futbol, pero esta vez el duelo trasciende lo deportivo. El cruce entre ambas selecciones reavivó uno de los finales inconclusos más recordados del anime "Captain Tsubasa: Road to 2002", conocido en Latinoamérica como "Supercampeones 2002", ya que nunca se llegó a mostrar.

El enfrentamiento correspondiente a la fase de eliminación directa despertó la nostalgia de numerosos aficionados, quienes recordaron el episodio final de la serie, que concluye justo antes del inicio del esperado Brasil-Japón, dejando el desenlace completamente abierto.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Emitida entre 2001 y 2002, la serie mostró la evolución de Oliver Atom (Tsubasa Ozora) desde sus primeros pasos en el fútbol hasta consolidarse como futbolista profesional en Europa.

En el desenlace de la historia, Oliver Atom es convocado por la selección japonesa y queda a las puertas del esperado enfrentamiento contra Brasil, un partido que la serie nunca llegó a mostrar.

El cierre del anime presenta una escena que quedó grabada en la memoria de los fanáticos: Japón se prepara para enfrentar a Brasil, entrenado por Roberto Hongo, el histórico mentor de Oliver Atom. Ambos equipos saltan al terreno de juego y todo parece indicar que comenzará el esperado enfrentamiento.

Sin embargo, la serie concluye justo antes del silbatazo inicial, dejando el desenlace completamente abierto y sin revelar qué selección se impondría.

El cruce Brasil vs Japón reavivó el inolvidable final de

Durante más de dos décadas, ese final fue motivo de conversación entre los seguidores de la franquicia, quienes imaginaron distintos desenlaces para uno de los partidos más esperados del universo de "Supercampeones". Aunque el manga continuó desarrollando nuevas historias, la adaptación animada nunca mostró ese enfrentamiento, convirtiéndolo en uno de los finales abiertos más recordados del género deportivo.

La influencia de Brasil siempre ocupó un lugar central en la obra de Yoichi Takahashi. Roberto Hongo, el entrenador brasileño que descubre el talento de Oliver Atom cuando era niño, se convierte en la figura que impulsa su sueño de llegar al futbol profesional, razón por la que un enfrentamiento entre Japón y la Canarinha adquiría un significado especial dentro de la historia.

Con el duelo real entre ambas selecciones en 2026, las redes sociales registraron una oleada de publicaciones que comparaban la ficción con la realidad. Numerosos usuarios compartieron escenas del episodio final del anime y destacaron que, más de veinte años después, la realidad finalmente le puso un desenlace al partido que la serie dejó pendiente.

La coincidencia ha sido celebrada tanto por aficionados de este deporte como por seguidores del manga y anime creado por Yoichi Takahashi, considerado uno de los autores deportivos más influyentes de todos los tiempos. Su obra inspiró a numerosos futbolistas profesionales y contribuyó a popularizar este deporte en distintos países.

Más allá del resultado que deje este esperado enfrentamiento, el choque entre Brasil y Japón ya ocupa un lugar especial para los fanáticos de la animación japonesa. Para muchos, este partido representa la oportunidad de cerrar simbólicamente una historia que permaneció inconclusa durante más de dos décadas y volver a unir la ficción con uno de los escenarios más importantes del balompié.

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