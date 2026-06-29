El antecedente que ilusiona a Japón ante la Canarinha

La selección asiática sorprendió al equipo de Carlo Ancelotti en un amistoso internacional y ahora buscará repetir la historia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Hace menos de un año, Japón firmó una de las victorias más llamativas del ciclo mundialista al remontar un marcador adverso de 2-0 para derrotar 3-2 a Brasil en un amistoso internacional. Este lunes, ambas selecciones volverán a encontrarse, aunque esta vez el escenario será muy distinto: el boleto a los octavos de final del Mundial 2026 estará en juego.

El antecedente sigue fresco en la memoria de ambos equipos. Aquella noche, la selección dirigida por Hajime Moriyasu mostró la personalidad que hoy la tiene instalada entre las sorpresas del torneo. Lejos de derrumbarse tras verse dos goles abajo, mantuvo su presión alta, conservó el orden táctico y terminó dando vuelta al marcador frente a una Brasil comandada por Carlo Ancelotti.

Ahora, el desafío es aún mayor. Ya no se trata de un ensayo internacional, sino de un duelo de eliminación directa donde cualquier error puede significar el final del camino.

Japón llega fortalecido después de completar una destacada fase de grupos. Terminó invicto tras empatar 2-2 con Países Bajos, igualar 1-1 frente a Suecia y golear 4-1 a Túnez, resultado que confirmó el buen momento del conjunto asiático.

Precisamente ante la selección neerlandesa dejó una muestra de las armas que intentará utilizar nuevamente contra Brasil. Daizen Maeda y Keito Nakamura aprovecharon los espacios generados en las transiciones para castigar a la defensa europea, una fórmula que podría volver a ser determinante frente a la Canarinha.

La goleada sobre Túnez también dejó otro dato significativo: Japón se convirtió en la selección asiática con más goles anotados en un solo partido de una Copa del Mundo, reflejo del crecimiento ofensivo que ha experimentado bajo el mando de Moriyasu.

Junya Ito en el partido de Japón contra Túnez - EFE

Brasil, por su parte, encara el compromiso con el objetivo de evitar otra sorpresa. Carlo Ancelotti no escondió el respeto que siente por su rival al finalizar la fase de grupos y reconoció el nivel mostrado por el conjunto japonés durante el torneo.

"Han conseguido resultados increíbles", afirmó el técnico italiano, quien recordó que en una Copa del Mundo lo único que realmente importa es ganar.

"Jugar bien es más fácil que ganar. Al entrenador solo lo juzgan si gana o no gana. Estamos en la Copa del Mundo y lo importante es ganar", señaló el seleccionador brasileño.

Las palabras de Ancelotti reflejan la dificultad que espera Brasil frente a un rival disciplinado, intenso y capaz de competir de igual a igual con cualquiera.

El partido, que se disputará en el NRG Stadium de Houston, promete uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. Brasil buscará confirmar su condición de favorito y tomarse revancha de aquella inesperada derrota sufrida meses atrás.

Japón, en cambio, llega convencido de que aquella remontada no fue una casualidad. Si consigue repetir la hazaña, no solo volverá a sorprender a la Canarinha, sino que dará otro paso histórico en el Mundial 2026 y consolidará su candidatura como una de las grandes revelaciones del torneo.

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