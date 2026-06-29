Cabo Verde ha revelado el regalo especial que le hará a Messi en el Mundial 2026

Antes de que ruede el balón, Lionel Messi vivirá un momento inesperado que ya está conmoviendo a miles de aficionados.

Lionel Messi volverá a ser protagonista en el Mundial 2026, pero esta vez no será únicamente por lo que haga dentro del terreno de juego. En la antesala del esperado enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde, el presidente de la nación africana confirmó que el capitán albiceleste recibirá un emotivo reconocimiento.

El mandatario de Cabo Verde, José María Neves, reveló que el regalo consistirá en una camiseta oficial de la selección caboverdiana personalizada con el número 10 y el apellido "Messi" en la espalda. El objetivo es rendir homenaje a quien considera uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Durante una entrevista concedida a Super Deportivo Radio, Neves explicó que buscará que el propio seleccionado africano sea el encargado de entregarle la camiseta al astro argentino antes del compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final del torneo. "Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo", expresó el presidente.

El mandatario aseguró que el capitán argentino es considerado un auténtico ídolo en Cabo Verde y afirmó que representa "la excelencia y la perfección" dentro del fútbol. Incluso reiteró que hará todo lo posible para concretar personalmente este homenaje antes del esperado encuentro.

Más de Messi en el Mundial 2026

El reconocimiento llega en uno de los momentos más brillante que está viviendo Lionel Messi. A sus 39 años, el argentino firmó una espectacular fase de grupos al marcar seis goles en apenas tres partidos, liderando a la Albiceleste hacia el primer lugar del Grupo J con victorias sobre Argelia, Austria y Jordania.

Además, amplió varios registros históricos, consolidándose como uno de los máximos protagonistas del campeonato.

¡Quiere llorar, quiere llorar! El emotivo momento de dos niños centroamericanos con Vozinha Lo que parecía un día cualquiera en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un recuerdo para toda la vida.

Por su parte, Cabo Verde también está escribiendo una de las historias más emocionantes del Mundial 2026. El conjunto africano logró clasificarse por primera vez a una fase eliminatoria de un Mundial convirtiéndose en la nación más pequeña en alcanzar esta instancia gracias a una campaña que ha despertado la admiración de aficionados de todo el planeta.

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