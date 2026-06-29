¡Quiere llorar, quiere llorar! El emotivo momento de dos niños centroamericanos con Vozinha

Lo que parecía un día cualquiera en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en un recuerdo para toda la vida.

Sin lugar a duda, la pasión por el fútbol convirtió un instante inolvidable en un recuerdo para toda la vida. Alexander y Andrés, dos pequeños aficionados hondureños, vivieron uno de los momentos más especiales del Mundial 2026 junto a Vozinha.

Lo anterior, cuando el portero de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, se acercó para firmarles su álbum oficial del torneo. Lo que parecía una simple colección de estampas terminó convirtiéndose en un tesoro familiar.

Con una enorme sonrisa, los niños observaron cómo el guardameta estampó su firma en el álbum. Vozinha se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo, no solo por sus actuaciones bajo los tres palos, sino también por la cercanía que ha mostrado con los aficionados.

El experimentado arquero de 40 años ha conquistado el cariño de miles de seguidores gracias a su humildad y disposición para compartir con los fanáticos, especialmente con los más pequeños. La selección de Cabo Verde también ha escrito una de las historias más sorprendentes del Mundial 2026.

Más de Vozinha en el Mundial 2026

En su primera participación en una Copa del Mundo, el conjunto africano logró avanzar a la fase de eliminación directa después de una destacada fase de grupos. El equipo terminó invicto, con tres empates consecutivos, y consiguió el histórico boleto gracias a su sólida defensa y a las espectaculares intervenciones de Vozinha, quien ha sido considerado una de las figuras del certamen.

Ahora, el sueño continúa. El próximo desafío de Cabo Verde será nada menos que frente a la vigente campeona, Argentina, en un duelo correspondiente a los dieciseisavos de final que se disputará el 3 de julio en Miami.

Matt Damon habla en español y lo que dice de Messi “es de locos” Una inesperada confesión sobre Lionel Messi durante una entrevista en pleno Mundial 2026 está conquistando a millones de aficionados.

El encuentro ha despertado una enorme expectativa, ya que enfrentará a una de las grandes favoritas del torneo contra la selección sensación de esta edición. Aunque el reto luce complicado, dentro del plantel caboverdiano reina la ilusión. El técnico Bubista y sus jugadores han insistido en que el equipo seguirá compitiendo sin complejos, convencidos de que cualquier sorpresa es posible en el fútbol.

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