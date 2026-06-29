Matt Damon habla en español y lo que dice de Messi “es de locos”

Una inesperada confesión sobre Lionel Messi durante una entrevista en pleno Mundial 2026 está conquistando a millones de aficionados.

La figura de Lionel Messi sigue rompiendo fronteras y conquistando admiradores en todos los rincones del mundo. Esta vez fue una de las máximas estrellas de Hollywood, Matt Damon, quien sorprendió al confesar públicamente el enorme lugar que ocupa el capitán argentino dentro de su familia.

Sus palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales y confirmaron que la "Messimanía" continúa más fuerte que nunca en pleno Mundial 2026. El actor estadounidense realizó la inesperada revelación mientras promocionaba "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan.

Matt Damon compartió una entrevista con el actor colombiano John Leguizamo para la cadena Telemundo, donde la conversación terminó girando hacia el fútbol, aprovechando el ambiente mundialista que se vive actualmente en Estados Unidos. Durante la charla, la presentadora Diana Rincón le preguntó si en su hogar existían banderas de Argentina y de Lionel Messi.

Sin dudarlo, el protagonista de películas como The Martian y Good Will Hunting respondió entre risas. La confesión provocó risas entre los presentes y dejó claro que el ocho veces ganador del Balón de Oro también despierta una enorme admiración fuera del mundo del deporte. Damon explicó que su simpatía por la selección argentina nació gracias a su propia familia, que vive con pasión el fútbol sudamericano.

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Incluso reconoció que durante el Mundial 2026 apoya a la Albiceleste, aunque en el encuentro entre Colombia y Portugal decidió respaldar a la selección cafetera como un gesto hacia su compañero John Leguizamo.

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La popularidad de Messi continúa creciendo incluso a sus 39 años. Su desempeño en el torneo ha sido determinante para Argentina, selección que avanzó a la fase de eliminación directa y mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Catar 2022. Además de sus actuaciones dentro de la cancha, el rosarino sigue siendo uno de los personajes más influyentes del deporte mundial y una referencia cultural que trasciende generaciones.

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