 Youtubers detenidos por colarse en el Mundial 2026
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La escandalosa detención de dos youtubers por intentar colarse en un partido del Mundial 2026

por Monica Avila
Estadio Azteca o Ciudad de México es sede del Mundial 2026, FIFA
Estadio Azteca o Ciudad de México es sede del Mundial 2026 / FOTO: FIFA

Dos youtubers argentinos viajaron a Miami para vivir el Mundial 2026, pero su intento por entrar al estadio terminó en detención y escándalo viral.

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados en Miami luego de presuntamente intentar ingresar de manera ilegal al partido entre Portugal y Colombia del Mundial 2026.  Ambos enfrentan cargos tras un incidente que encendió las alarmas de seguridad en uno de los estadios más vigilados del torneo.

Lo que comenzó como una jornada de emoción futbolística en el Mundial 2026 terminó de la peor manera para los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta. Y es que ambos fueron detenidos por las autoridades de Miami tras intentar ingresar sin autorización al partido entre Portugal y Colombia, disputado en el Hard Rock Stadium.

De acuerdo con los reportes oficiales, ambos influencers habrían utilizado acreditaciones correspondientes a un evento anterior para superar varios filtros de seguridad.  Incluso lograron atravesar tres controles antes de ser detectados por el personal del estadio y agentes policiales, quienes procedieron a arrestarlos de inmediato.

Las autoridades los acusaron de interferir ilegalmente en un evento deportivo, un delito que en Florida ha endurecido sus sanciones tras los incidentes ocurridos durante la final de la Copa América 2024.  Inicialmente se les fijó una fianza de 2,500 dólares a cada uno para recuperar su libertad, aunque la legislación contempla penas que podrían alcanzar hasta cinco años de prisión, además de multas económicas si son encontrados culpables.

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Según trascendió, Pato Perrotta declaró que trabajaba para una agencia de medios y que contaba con credenciales, aunque reconoció que estas pertenecían a un evento previo y ya no tenían validez.  Por su parte, Beni Mármol explicó que su intención era transmitir el encuentro para sus seguidores en redes sociales.

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Esta vez, el blanco de su predicción fue Lionel Messi y la selección de Argentina, que se preparan para disputar los dieciseisavos de final.

El caso rápidamente se volvió viral en plataformas digitales debido a la popularidad de ambos youtubers, quienes acumulan cientos de miles de seguidores gracias a sus videos de retos, bromas y experiencias extremas. Sin embargo, esta vez el intento de generar contenido terminó con consecuencias legales y una fuerte polémica.

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