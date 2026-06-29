 Chilavert: Paraguay no debe achicarse ante Alemania
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Chilavert calienta el duelo ante Alemania: “Paraguay no puede achicarse”

por Amilcar Avila
José Luis Chilavert, leyenda de la selección de Paraguay - Archivo
José Luis Chilavert, leyenda de la selección de Paraguay / FOTO: Archivo

El histórico portero paraguayo, José Luis Chilavert, aseguró que el equipo tiene armas suficientes para sorprender a Alemania este lunes durante el juego de los dieciseisavos del Mundial 2026.

El exportero paraguayo José Luis Chilavert aseguró que la selección de Paraguay no puede "achicarse ante nadie" en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial que disputará este lunes, a las 14:30 horas (de Guatemala), frente a Alemania, y pidió al técnico Gustavo Alfaro una propuesta más ofensiva para intentar sorprender a la tetracampeona del mundo.

"Nosotros, los paraguayos no podemos achicarnos ante nadie, o sea, nosotros le podemos jugar de igual a igual", expresó Chilavert en declaraciones a la radio "ABC Cardinal", donde recordó además el enfrentamiento entre ambas selecciones en el Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, cuando la Albirroja cayó por 1-0 en los minutos finales.

El exarquero, una de las figuras históricas del futbol paraguayo, insistió en que el equipo tiene herramientas suficientes para competir en igualdad de condiciones. "Lo fundamental en esto es que todo es posible cuando un equipo está unido", añadió.

Chilavert también fue crítico con el planteamiento del actual seleccionador, Gustavo Alfaro, a quien pidió mayor valentía ofensiva en este tipo de partidos decisivos.

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"Me encantaría que proponga un sistema más ofensivo para jugar ante Alemania. Paraguay tiene jugadores que pueden competir de igual a igual", señaló.

En su análisis, el exguardameta destacó el potencial del plantel paraguayo, especialmente con la presencia de futbolistas como Miguel Almirón, ya disponible tras cumplir sanción, y Julio Enciso, además de la fortaleza del juego aéreo como una de las armas del equipo.

Chilavert incluso resaltó un aspecto particular del combinado guaraní: el uso del guaraní como herramienta de comunicación en el campo. Según el exfutbolista, este factor puede representar una ventaja táctica al dificultar la lectura del rival.

Por su parte, Alfaro defendió recientemente su esquema más conservador utilizado en la fase de grupos, mientras que desde el lado alemán, Julian Nagelsmann calificó a Paraguay como un rival "muy incómodo" en esta fase eliminatoria. Con información de EFE

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