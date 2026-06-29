Deschamps, enfocado con Francia tras la muerte de su madre: “Fue un momento difícil”

El seleccionador francés retomó su actividad con el equipo nacional en la previa del duelo ante Suecia por los dieciseisavos del Mundial.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este lunes que la reciente muerte de su madre supuso "un momento difícil" a nivel personal, aunque afirmó que ya ha retomado su trabajo con normalidad al frente del combinado galo de cara al duelo de dieciseisavos del Mundial ante Suecia.

"Fue un momento difícil, pero estoy bien. El viernes por la noche regresé a Estados Unidos. Todo está yendo bien", expresó el técnico en rueda de prensa previa al encuentro que se disputará en Nueva York/Nueva Jersey por un lugar en los octavos de final.

Deschamps tuvo que ausentarse del último partido de la fase de grupos ante Noruega tras viajar a Francia para asistir al funeral de su madre. En su ausencia, el equipo fue dirigido por su asistente Guy Stéphan.

El seleccionador también fue consultado por la decisión de la FIFA de no permitir a la selección francesa portar brazaletes negros en el partido anterior como gesto de apoyo, algo que restó importancia al señalar que ya había recibido "suficientes muestras de afecto" y que la medida no habría cambiado nada.

En lo estrictamente deportivo, Deschamps advirtió sobre el potencial de Suecia, a la que definió como un rival peligroso en esta fase eliminatoria. "No tiene nada que perder y va a plantear problemas con jugadores como Gyökeres, Isak o Elanga", señaló, insistiendo en que Francia debe evitar cualquier exceso de confianza.

El técnico recordó que su equipo llega como favorito tras una fase de grupos en la que finalizó invicto y con un alto poder ofensivo. Francia ha sido una de las selecciones más goleadoras del torneo, con figuras como Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé en gran estado de forma.

Sobre el delantero del Real Madrid, Deschamps destacó su nivel actual: "Está a gran nivel físico y mental. Es un futbolista de talla mundial", afirmó, recordando además su impacto histórico en los Mundiales, donde ya acumula 16 goles.

Celebración de Francia ante Noruega en el Mundial 2026 - Agencia EFE

En cuanto al plantel, Marcus Thuram es duda por un problema muscular, mientras que William Saliba podría estar disponible pese a molestias físicas, tras perderse el último encuentro.

Con información de EFE

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