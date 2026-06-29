EN VIVO: Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Netherlands Sistema: 3-4-2-1 Estado: medio tiempo 0 - 0 Actualizar marcador Morocco Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Wilton Pereira Sampaio, Brazil Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Netherlands 26/06 Tunisia 1 - 3 Netherlands

World Cup | Finalizado

20/06 Netherlands 5 - 1 Sweden

World Cup | Finalizado

14/06 Netherlands 2 - 2 Japan

World Cup | Finalizado

08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado Últimos de Morocco 25/06 Morocco 4 - 2 Haiti

World Cup | Finalizado

20/06 Scotland 0 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

02/06 Morocco 4 - 0 Madagascar

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Netherlands Morocco 1 Tiros de esquina 2 13 Saques de banda 5 5 Tiros libres 8 5 Saques de meta 0 0 Penal 0 0 Cambio 0 47 Ataques 33 15 Ataques peligrosos 15 1 Remates al arco 2 2 Remates desviados 2 1 Remates totales 3 0 Remates a puerta 2 0 Remates fuera 1 1 Remates bloqueados 0 1 Remates dentro del área 2 0 Remates fuera del área 1 3 Faltas 5 2 Fuera de juego 0 52% Posesión 48% 2 Atajadas 0 156 Pases totales 142 135 Pases precisos 128 Alineaciones Netherlands Netherlands Bart Verbruggen

Jan Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Nathan Aké

Denzel Dumfries

Ryan Gravenberch

Frenkie de Jong

Micky van de Ven

Crysencio Summerville

Cody Gakpo

Brian Brobbey Morocco Morocco Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss

Ismael Saibari

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