EN VIVO: Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - 1/16-finals
Netherlands
Sistema: 3-4-2-1
Estado: medio tiempo
0 - 0
29/06/2026 - 19:00
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio, Brazil
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Netherlands
-
26/06Tunisia 1 - 3 Netherlands
World Cup | Finalizado
-
20/06Netherlands 5 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
-
14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
-
08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
-
03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
Últimos de Morocco
-
25/06Morocco 4 - 2 Haiti
World Cup | Finalizado
-
20/06Scotland 0 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
-
07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
-
02/06Morocco 4 - 0 Madagascar
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Netherlands
Morocco
1
Tiros de esquina
2
13
Saques de banda
5
5
Tiros libres
8
5
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
47
Ataques
33
15
Ataques peligrosos
15
1
Remates al arco
2
2
Remates desviados
2
1
Remates totales
3
0
Remates a puerta
2
0
Remates fuera
1
1
Remates bloqueados
0
1
Remates dentro del área
2
0
Remates fuera del área
1
3
Faltas
5
2
Fuera de juego
0
52%
Posesión
48%
2
Atajadas
0
156
Pases totales
142
135
Pases precisos
128
Alineaciones
Netherlands
- Bart Verbruggen
- Jan Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Nathan Aké
- Denzel Dumfries
- Ryan Gravenberch
- Frenkie de Jong
- Micky van de Ven
- Crysencio Summerville
- Cody Gakpo
- Brian Brobbey
Morocco
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Chadi Riad
- Noussair Mazraoui
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
- Ismael Saibari