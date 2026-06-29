 EN VIVO: Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos
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medio tiempo
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Croatia Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
D.R. Congo Sweden Ghana Ecuador
POSICIONES

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Medio Tiempo
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos
Minuto a minuto del Países Bajos vs. Marruecos / FOTO: EU Digital

Estas son las estadísticas en tiempo real del partidazo correspondiente a la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 19 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.  

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Netherlands
Sistema: 3-4-2-1
Estado: medio tiempo
0 - 0
29/06/2026 - 19:00
Actualizar marcador
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Wilton Pereira Sampaio, Brazil

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Netherlands

  • 26/06
    Tunisia
    Tunisia 1 - 3 Netherlands
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Netherlands
    Netherlands 5 - 1 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 2 Japan
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    Netherlands
    Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
    Friendlies | Finalizado
  • 03/06
    Netherlands
    Netherlands 0 - 1 Algeria
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Morocco

  • 25/06
    Morocco
    Morocco 4 - 2 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Morocco
    Morocco 4 - 0 Madagascar
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Netherlands
Morocco
1
Tiros de esquina
2
13
Saques de banda
5
5
Tiros libres
8
5
Saques de meta
0
0
Penal
0
0
Cambio
0
47
Ataques
33
15
Ataques peligrosos
15
1
Remates al arco
2
2
Remates desviados
2
1
Remates totales
3
0
Remates a puerta
2
0
Remates fuera
1
1
Remates bloqueados
0
1
Remates dentro del área
2
0
Remates fuera del área
1
3
Faltas
5
2
Fuera de juego
0
52%
Posesión
48%
2
Atajadas
0
156
Pases totales
142
135
Pases precisos
128

Alineaciones

Netherlands
  • Bart Verbruggen
  • Jan Paul van Hecke
  • Virgil van Dijk
  • Nathan Aké
  • Denzel Dumfries
  • Ryan Gravenberch
  • Frenkie de Jong
  • Micky van de Ven
  • Crysencio Summerville
  • Cody Gakpo
  • Brian Brobbey
Morocco
  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Noussair Mazraoui
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Bilal El Khannouss
  • Ismael Saibari
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