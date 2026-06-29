¿Por qué todos creen que es IA? El impresionante estadio donde juegan Países Bajos y Marruecos

El estadio que alberga el partido entre Países Bajos y Marruecos dejó sin palabras a miles de aficionados por su arquitectura y el impresionante paisaje que lo rodea.

El Mundial 2026 ha dejado goles, sorpresas y momentos históricos, pero también postales que se han robado la atención fuera de la cancha. Una de ellas tiene como protagonista al Estadio Monterrey, también conocido como Estadio BBVA o "Gigante de Acero", recinto que se volvió viral por una imagen que muchos usuarios calificaron como "demasiado perfecta para ser real".

La fotografía muestra el estadio lleno, con su estructura moderna y, de fondo, el imponente Cerro de la Silla, uno de los símbolos naturales más reconocidos de Monterrey, Nuevo León.

La combinación entre futbol, arquitectura y paisaje montañoso provocó que miles de aficionados en redes sociales pensaran que la imagen había sido generada con inteligencia artificial. Sin embargo, la postal es completamente real.

El estadio que parece creado con IA

La viralización comenzó durante la fase de grupos, cuando una toma del Estadio Monterrey durante el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur comenzó a circular masivamente en redes sociales.

La imagen mostraba las tribunas llenas, el campo perfectamente iluminado y la montaña enmarcando el fondo del recinto. La escena fue tan llamativa que varios usuarios escribieron mensajes como: "Pensé que era IA", "Es demasiado perfecto" o "¿Esa montaña es real?".

Para muchos aficionados extranjeros, la vista fue una sorpresa. Algunos incluso bromearon diciendo que "México superó a la inteligencia artificial" por la belleza natural del estadio y su entorno.

El Estadio Monterrey vuelve a ser protagonista al recibir el partido de dieciseisavos de final entre Países Bajos y Marruecos, uno de los cruces más atractivos de esta ronda.

Un escenario con vista al Cerro de la Silla

El Estadio BBVA fue inaugurado en agosto de 2015 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, y es la casa de Rayados de Monterrey.

Selección de Países Bajos Mundial 2026 - Redes sociales

Su diseño estuvo a cargo de la firma internacional Populous y del despacho mexicano VFO Arquitectos, con una idea muy clara: integrar el estadio al paisaje natural de la ciudad.

El gran protagonista visual es el Cerro de la Silla, una montaña emblemática de Monterrey que puede apreciarse desde diferentes zonas del recinto y que se ha convertido en parte esencial de la experiencia para los aficionados.

Esa conexión entre arquitectura y naturaleza es justamente lo que hizo que la imagen sorprendiera tanto a usuarios de otros países.

¿Por qué lo llaman el "Gigante de Acero"?

El Estadio BBVA también es conocido como el "Gigante de Acero" por su estructura metálica, su diseño moderno y su presencia imponente dentro del paisaje regiomontano.

El recinto cuenta con capacidad para más de 53 mil espectadores y ha sido sede de partidos de Liga MX, finales internacionales, encuentros de selección y conciertos de gran formato.

Además, su diseño busca que el público esté cerca del terreno de juego, lo que genera una sensación de intensidad especial durante los partidos.

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